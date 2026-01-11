El BOE lo hace oficial, las nóminas serán más bajas por el aumento de este impuesto: "Hasta 600 euros al año"

Desde enero, la nómina de los 769.400 alicantinos afiliados a la Seguridad Social es más baja por la entrada en vigor del aumento de un impuesto para reforzar las pensiones.

Una figura que el Gobierno define como una cotización para reforzar el sistema público pero que expertos y juristas califican directamente como un impuesto al trabajo.

Así lo explica el abogado y divulgador jurídico Andrés Millán, conocido en redes sociales como Lawtips.

"Tiene el nombre más perverso que jamás he visto, porque se llama Mecanismo de Equidad Intergeneracional, cuando lo que se está haciendo es sustraer dinero a los jóvenes de hoy, cuyos salarios no se han revalorizado conforme al IPC como sí lo han hecho las pensiones, para destinarlo a las pensiones actuales", destaca en un vídeo subido a su cuenta de TikTok.

"Encima lo llaman cotización, pero no sirve para cotizar tú: no verás ni un euro de lo que cotizas de más, por lo que verdaderamente es un impuesto, porque no tiene contraprestación directa futura", asegura.

Este mecanismo se sitúa en un 0,9% anual, de los cuales la empresa abona el 0,75% y el trabajador el 0,15% restante.

Este 0,15% supondrá un máximo de 92 euros al año para quien cotice por la base máxima.

"Pero lo que nadie te va a decir es que se acercaría a los 600 euros, que es lo que importa, porque la inmensa mayoría de las empresas lo van a repercutir en el trabajador ajustando el salario bruto a medio plazo", indica.

Millán aclara que "en realidad lo vas a pagar tú todo, y si eres autónomo, más todavía. Ahora mismo es bajo, pero va a continuar subiendo año a año, y una vez se crea un impuesto así ya no hay vuelta atrás".

Y es que este ajuste no será puntual: el MEI se incrementará de forma progresiva, hasta el 1% en 2027, el 1,10% en 2028 y el 1,20% en 2029, manteniéndose en ese nivel hasta 2050.

Aumento de las pensiones

La pensión media de jubilación en Alicante se situó en 1.290 euros en octubre de 2025, tras un incremento del 4,5% respecto al año anterior y un aumento de cuatro euros respecto al mes de julio.

La diferencia entre Alicante y la media nacional se ha reducido ligeramente, pero sigue siendo significativa. La pensión media de jubilación a nivel nacional alcanzó los 1.510,07 euros en octubre de 2025, lo que supone una brecha de 220 euros mensuales con respecto a Alicante.