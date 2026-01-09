El regreso del ladrillo impulsa la economía en la provincia de Alicante: crece el 4,5 %

La economía de la provincia de Alicante consolida un crecimiento sólido del 5,7 % interanual durante el tercer trimestre de 2025. Según los datos del Indicador Sintético de Actividad Económica (ISpA), la provincia acumula ya un avance del 5,6 % en los primeros nueve meses del año.

El sector de la construcción se ha situado como uno de los grandes protagonistas de este periodo al registrar un crecimiento del 4,5 % en su Valor Añadido Bruto (VAB). Este dinamismo responde principalmente al empuje del segmento residencial, que muestra una clara recuperación respecto a meses anteriores.

Los datos del informe elaborado en el Gabinete de Estudios de la Cámara de Comercio de Alicante revelan que los visados de obra nueva y la creación de empleo en el sector han acelerado su ritmo. No obstante, la producción de viviendas sigue siendo insuficiente para cubrir una demanda que se mantiene muy fuerte en la provincia.

Este desequilibrio entre oferta y demanda continúa presionando los precios al alza. Factores como el descenso de los tipos de interés, el crecimiento demográfico derivado de la inmigración y el aumento de la renta de los hogares sostienen este apetito por la compra de vivienda.

El sector servicios sigue siendo el principal motor económico de la provinciacon un incremento global del 6,9 %. Dentro de este grupo, el comercio, el transporte y la hostelería brillaron con un avance del 7,6 %, impulsados por una excelente campaña turística de verano y la fuerte demanda internacional.

Otras actividades como las inmobiliarias, profesionales y técnicas también aportaron al balance positivo con un crecimiento del 6,5 %. Además, sectores que venían sufriendo dificultades, como la industria (0,1 %) y el agrario (0,4 %), han logrado finalmente entrar en terreno positivo.

En el ámbito industrial, la mejora se debe a un contexto exterior menos adverso y al menor coste de la financiación. Por otro lado, el campo alicantino ha registrado su primer avance positivo tras varios trimestres consecutivos de descensos.

Finalmente, el informe de la Cámara de Alicante destaca que el ritmo de la provincia ha convergido con el de la economía española, que también creció un 5,7 % en este trimestre. Este patrón de crecimiento sitúa a Alicante en una posición de equilibrio y fortaleza respecto a la media nacional.