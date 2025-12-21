El municipio más barato de Alicante para vivir en la montaña: se puede alquilar un piso de 70 m2 desde 490 euros

Alcoy se consolida como uno de los municipios más baratos de la provincia de Alicante, con alquileres que parten desde los 390 euros al mes y pisos amplios, de unos 70 metros cuadrados, disponibles por menos de 500 euros. Una rareza en el actual mercado inmobiliario español.

La vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas estructurales de España. El alquiler no deja de subir, la oferta es limitada y encontrar un piso a precio razonable es, para muchos, una misión casi imposible.

Las grandes ciudades concentran gran parte de la presión, pero el encarecimiento se extiende también a municipios medianos y pequeños.

En este contexto, la provincia de Alicante no es ajena a la escalada. Vivir de alquiler es hoy mucho más caro que hace apenas unos años, lo que empuja a muchos inquilinos a buscar alternativas fuera de los grandes núcleos urbanos o en zonas de interior.

Según los últimos datos del portal inmobiliario Idealista, el precio medio del alquiler en la provincia de Alicante se sitúa en 11,9 euros por metro cuadrado.

Es el valor registrado en noviembre de 2025 y supone un incremento interanual del 9,6 % respecto al mismo mes del año anterior.

Para entender la magnitud de la subida basta mirar atrás. En noviembre de 2021, el precio medio era de 7,3 euros por metro cuadrado.

En apenas cuatro años, el alquiler se encarece más de un 60 %, una evolución que explica la dificultad creciente para acceder a una vivienda.

Aun así, el mercado no se comporta igual en todos los municipios. Existen localidades donde los precios siguen siendo sensiblemente más bajos que la media provincial.

Los municipios más baratos

Entre los municipios con alquileres más asequibles destaca Almoradí, con un precio medio de 6,6 euros por metro cuadrado, aunque sin datos recientes de variación.

Elda se sitúa en 7,4 euros por metro cuadrado, tras subir un 11,4 % en el último año.

En Alcoy, el precio medio también es de 7,4 euros por metro cuadrado, con un incremento anual del 10,5 %, según Idealista.

Pese a las subidas, Alcoy sigue siendo una de las opciones más económicas para quienes buscan vivir en un entorno de montaña sin renunciar a servicios y calidad de vida.

Así es Alcoy

Alcoy se encuentra en el interior norte de la provincia de Alicante, rodeada por los parques naturales de la Serra de Mariola y el Carrascal de la Font Roja.

La ciudad cuenta con algo más de 60.000 habitantes y es conocida por su pasado industrial, su patrimonio modernista y fiestas tan emblemáticas como los Moros y Cristianos.

Su ubicación, su entorno natural y su red de servicios la convierten en una alternativa cada vez más valorada por quienes buscan tranquilidad y precios más contenidos. Está a unos 45 minutos en coche de la ciudad de Alicante.

Qué se puede alquilar

EL ESPAÑOL ha realizado una búsqueda en el portal Idealista para comprobar cómo está realmente el mercado de alquiler en la ciudad.

Las viviendas más económicas parten desde los 390 euros al mes, aunque en estos casos se trata de estudios de poco más de 30 metros cuadrados.

Vivienda en alquiler por 490 euros en Alcoy Idealista

Si se amplía la búsqueda a pisos de al menos 70 metros cuadrados, el primer precio que aparece es de 490 euros mensuales. Según Idealista, se trata de una vivienda situada en la calle Sant Nicolau, en la zona Centro-Zona Alta de Alcoy.

El anuncio señala que es un piso de 75 metros cuadrados, de nueva construcción, ubicado en un bajo exterior con ascensor.

"Se alquila piso por 490 euros de nueva construcción, con el wi-fi, el agua y la comunidad incluidas", explica el anunciante.

Según Idealista, la vivienda dispone de una habitación, un baño completo con ducha y mamparas de cristal, cocina totalmente equipada y salón comedor integrado.

El anuncio destaca además calidades como ventanales con cristal de seguridad, cerradura electrónica e iluminación LED de bajo consumo. También cuenta con aire acondicionado y conexión wifi incluida en el precio. "Los gastos de comunidad, limpieza y agua están incluidos en el alquiler", añade el texto del anuncio.