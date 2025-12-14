Vicente Pastor (Avecal-Fice): “El calzado español solo sobrevivirá con visión estratégica, innovación y marca propia”

Licenciado en Empresariales por la Universidad de Alicante (UA) y máster degree Industrial Direction and Improvement of Industrial Processes de la OBS Business School, Vicente Pastor lleva en el sector del calzado desde 1987. De 1999 a 2004 fue director general del Foro Español de la Moda del Calzado y hasta 2014 Trade & Marketing Director de Florencia Marco. Con una larga trayectoria con sus propias empresas, era el vicepresidente de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal) cuando su presidenta, Marian Cano, asumió la Conselleria de Industria. En junio del año pasado fue refrendado como presidente y el pasado mes de octubre accedió a la presidencia de la Federación de Industrias del Calzado Español (Fice).

Nuevamente un alicantino es el máximo representante del calzado español.

No siempre ha sido así, pero la mayoría de veces, porque Alicante no deja de ser la principal zona zapatera de España, con un mayor número de empresas. El sector del calzado está muy focalizado en territorios. Aquí en el Medio y Bajo Vinalopó, en las poblaciones de Elda, de Petrel, Sax, de Villena, Elche. Hay otros focos como en Rioja, muy centrado también en poblaciones como Arnedo; en Toledo, en la zona de Fuensalida; en Almansa… pero es aquí donde se produce una mayor concentración de esa actividad.

¿Por qué en Alicante?

Inicialmente en casi todo el mundo, las zonas tienen un antecedente de producir alpargata o espardeña. Son zonas en las que la agricultura no ha tenido mucha prosperidad y las gentes empezaron a buscarse esas otras formas de vida. Luego se fue produciendo una especialización, fundamentalmente a través de habilidades manuales. Nuestro calzado está basado en una labor intensiva de mano de obra, casi artesanía, en muchas de sus fases. Se produjo una concentración de personas que iban adquiriendo esas habilidades, conforme había más demanda.

¿Cuál es la situación del sector del calzado en España?

Interesante y compleja. Es un sector muy atomizado, como la economía en general en España ya que somos un país de pymes. Es un sector que se ha ido adaptando en su evolución a través de flexibilizar cada vez más las estructuras productivas. Y eso ha dado pie a unidades de producción más pequeñas que son capaces pues de desarrollar las distintas tareas. En la coyuntura actual hay muchos factores que afectan a todos los sectores y al nuestro en particular. La actual geopolítica tiene un impacto muy directo en cualquier actividad económica. Nosotros somos un sector tradicionalmente exportador y cuando no hay tranquilidad, sufrimos las consecuencias muy directamente. También con las crisis en la cadena de suministros, o cuando se crean incertidumbres arancelarias.

Pero bueno, ante todo también es un sector muy resiliente que busca siempre las formas de seguir avanzando, aportando valor y formas de vivir en las zonas en las que se asienta. Porque las empresas tenemos muy claro que pues que hay una responsabilidad de negocio, pero también una responsabilidad social con nuestro entorno.

En los últimos 20 años llevamos hablando de crisis del sector, por ejemplo, en la en la zona de Elda, en el calzado de mujer de alta calidad. Actualmente es la peor comarca en materia de empleo.

Cuando hablamos de calzado hay que hacer un análisis un poco más selectivo. La parte del sector que más está sufriendo es la parte industrial. La principal característica de Elda es que tiene una especialización muy alta en un tipo de producto muy concreto, en el sector de más calidad. Todos sabemos que ha habido un cambio de tendencias en el consumo. Ese zapato más de vestir, más refinado, es el que más ha sufrido. En los últimos 10 años se ha intensificado la tendencia del confort, del zapato más de tiempo libre, y eso ha ido en contra de la especialización de esa zona.

Y luego está, por supuesto, el tema de los costes laborales. Es un tipo de zapato muy intensivo en mano de obra y en un país en el que los costes laborales no dejan de subir, eso hace evidentemente que se pierda competitividad.

Durante un tiempo se habló de que el modo de resurgir podría estar en la creación de marcas, y en el diseño. Pero parece que todo eso fracasó. Desaparecieron muchas empresas, como Rebeca Samber.

Yo creo que esa es una de las recetas para subsistir, el que tengas un posicionamiento porque una marca al final lo que te da es un reconocimiento en el mercado y eso te permite pues tener un posicionamiento más sólido. Pero no es fácil. No es fácil hacer una marca y más a nivel global, y si a eso añades el tamaño de las empresas que tenemos aquí. El esfuerzo que se necesita para posicionar una marca en el mercado primero requiere de tener claro una estrategia de negocio. Poner las luces largas. Saber hacia dónde quieres dirigirlo, tener un conocimiento del mercado al que te quieres dirigir y una vez que te lanzas, escucharlo para que tu negocio siga evolucionando.

En nuestra zona tenemos muy buen conocimiento del proceso industrial, pero quizás hemos adolecido de esa capacidad de dirección o de dirección estratégica. No es un problema exclusivo del calzado, es uno de los problemas de la industria en general en España.

¿Qué hacer entonces?

La estrategia de posicionamiento de marca no hay que abandonarla. Siempre es recomendable y hay productos que están funcionando bien. No tienes por qué seguir una marca de amplio espectro. Si tú tienes un producto y tienes muy claro a quién te quieres dirigir, detectas esa necesidad y te lanzas a lo que solemos llamar “colecciones nicho”. Hay ejemplos de éxito en nuestro sector.

Los más catastrofistas creen que el calzado de Elche puede seguir el camino de Elda, sobre todo por cómo ha entrado en el mercado el calzado asiático en las últimas décadas.

Bueno, no es una visión catastrofista. Es decir, hacer calzado por volumen, exclusivamente por una cuestión de precio, es un mercado al que cada vez tenemos menos acceso desde España. Pero igual que con cualquier otro producto. ¿Hacia dónde debemos encaminar nuestros pasos? Pues para poder mantener el máximo de actividad debemos tener visión estratégica. Yo creo que en estos momentos es la llave o la herramienta más útil, apostando por la innovación. Innovación tanto en el diseño del producto como en la gestión de la cadena productiva de forma que te permita utilizar algún tipo de ventaja competitiva respecto al resto de empresas.

Entiendo que también el e-commerce es básico, ¿no?

Sí, por supuesto. Ante los negacionistas de hace 10 años que se preguntaban “¿cómo se iban a comprar zapatos en internet?”, se demuestra que no se pueden poner puertas al campo. Hoy en día cerca del 60% de las compras se están haciendo a través de internet. O a través de plataformas de e-commerce o tiendas directas online. Que a nadie se le ocurra abrir un negocio sin pensar cómo le va a impactar internet. Y esto se hacía a principios de este siglo. Hoy en día estamos con toda la dinámica de la innovación tecnológica de la Inteligencia Artificial, que va a repetir ese mismo patrón.

¿Cómo integrar la IA en la producción y venta del calzado?

La Inteligencia Artificial es una herramienta. Estamos haciendo un esfuerzo desde Avecal y desde Fice para que las empresas se abran, y accedan al conocimiento de la herramienta. Posteriormente es una responsabilidad de cada dirigente de cada empresa o de cada departamento cómo integrarla. Nosotros como asociación tenemos la obligación de poner encima de la mesa esas herramientas. Y que las empresas al final son las que toman las decisiones, los empresarios. Hace escasamente un par de semanas presentábamos una guía sobre impresión en 3D que hemos elaborado en colaboración con Inescop. ¿La impresión en 3D es la solución para fabricar zapatos? No, es una herramienta más. En estos momentos ya empieza a haber realidades contundentes en el mercado de zapatos de empresas 3D con distintas tecnologías. Igual ocurre con el e-commerce y una parte del canal de venta online.

Dentro del sector hay diseñadores y empresarios que llevan años diciendo que el modelo de estacionalidad, de hacer colecciones por estaciones, está absolutamente obsoleto. Que los productores orientales ponen un contenedor en un mes en el canal de venta.

Así es, pero hay matices. Hay segmentos del mercado como el del calzado de seguridad, el de niño o colegial, que tiene mucha estacionalidad. Pero la parte más grande, que es la que gira en torno a la moda, lleva ya muchos años en los que la estacionalidad de las temporadas se ha ido diluyendo. Yo he tenido una época en la que estaba muy activo en la venta. Y recuerdo unos department stores de lujo en Hong Kong con un cartelero que no entendía. Le pregunté al vendedor. El vendedor me dijo: “Mira, es que esto es lo que hace que la gente compre, New Arribal, lo recién llegado”. Así que si lo nuevo es motivo de venta, tú no puedes hacer colecciones solamente dos veces al año. Continuamente vas lanzando campañas por temas, por eventos. Hemos entrado en esa dinámica y la cadena de suministros se ha tenido que acoplar.

En España, el pionero y la referencia emblemática en el sector de la distribución y de la moda, ha sido el grupo de Inditex. La forma en la que ha transformado el sector de moda en general textil es paradigmática. No espera al ciclo de rebajas, continuamente llegan los productos y además tienen una vida de un periodo de venta corto. Y el consumidor, si le gusta el producto, lo compra en ese momento. Incentiva o motiva más la compra el saber que es una novedad, que estar esperando a ver si baja de precio. Y esto convive con las temporadas.

En otros mercados que son relativamente parecidos, como puede puede ser, por ejemplo, el italiano, ¿están en la misma situación? ¿tienen otras fórmulas?

De hecho, la presidencia de la Confederación Europea del Calzado recae ahora en Rosana Perán, empresaria de referencia de nuestra zona con Pikolinos. En las reuniones de la Confederación se pone de manifiesto que la problemática es general: los costes laborales aumentan, lo cual dificulta la actividad industrial, la excesiva regulación, las plataformas de venta al consumidor con millones de paquetes que entran sin ningún tipo de control en la Unión Europea y que está perjudicando mucho a lo que es el negocio tradicional. Sucede con la Agricultura o la Pesca. Se trata de que todos juguemos con las mismas normas y que todos cumplamos los mismos requisitos.

¿Qué le pide el sector a las administraciones?

Fundamentalmente un respeto a las reglas del juego, que es lo que se llamaría tener un marco regulatorio estable. Esto a nivel de Europa, que es de donde surge mucha de la legislación que acabamos adoptando a los países. Nuestro sector es una industria que yo siempre digo que tiene de apellidos “manufacturero y artesanal” en una gran parte todavía. Si el discurso es que tenemos que reindustrializar Europa y que Europa tiene que ser más fuerte y demás, necesitamos que eso se materialice con políticas pensando también en este tipo de industrias como la nuestra. Porque me parece que ese discurso solo termina por calar en la industria armamentística por razones obvias.

A nivel nacional, la principal demanda que tenemos es con el Ministerio de Trabajo. Creo que la legislación está siendo un poco volátil, sujeta a interpretaciones poco claras o arbitrarias. El marco realmente deja muy pocas opciones a la contratación. Por ejemplo, en la figura del contrato fijo discontinuo, una herramienta básica para el funcionamiento normal de las empresas. A raíz de la última reforma empezaron a salir una serie de interpretaciones porque no hay una norma clara. El Ministerio de Trabajo y sus herramientas vía inspección nos lleva locos, por decirlo de una forma coloquial, a los empresarios. No es que no se quiera cumplir la norma, sino que si la norma es arbitraria, nos encontramos muchas veces indefensos. Además, es una norma que ha venido a estropear algo que estaba funcionando bien para el empresario y también para los trabajadores.

El Gobierno vende la reforma laboral de los fijos discontinuos como un logro social.

Ya, pues yo creo que es difícil explicarle a un trabajador que cuando llega un momento en el que tenemos un poco más de trabajo, no resulta conveniente hacerlo porque va a condicionar la viabilidad futura de la empresa. El hecho de que tú puedas trabajar dos semanas más al cabo del año porque hay trabajo y eso suponga que puedes cotizar dos semanas más, cobrar dos semanas más, y no solicitar el desempleo dos semanas, puede comprometer la viabilidad de la empresa para el siguiente ejercicio.

"Las empresas de calzado están renunciando a esos pequeños márgenes de aumento de producción por la legislación de los fijos discontinuos, y sale perjudicada la empresa y el trabajador"

Y es que se ha fijado una jornada laboral o un porcentaje, que si se excede, automáticamente recibes una “carta amistosa” que te dice que el trabajador tiene que pasar a formar parte de plantilla, fijo ordinario.

¿Cuáles son los retos del empresariado del calzado?

El principal reto es la complejidad. Tenemos un marco regulatorio en sostenibilidad y una legislación en el tema de responsabilidad ampliada del productor, de circularidad de los productos, del pasaporte digital, la legislación laboral, que requiere mucho tiempo en un contexto de decrecimiento del mercado. El consumo está decreciendo en el mundo.

¿Hay relevo generacional en el calzado?

Las industrias con intensidad en mano de obra, los trabajos manuales, no son los que más aprecian las nuevas generaciones, bueno, pues eso está generando problemas o retos, ¿no? Para lo que es la gestión de la empresa. ¿Cómo actuar contra eso? Pues hay recetas. Desde la asociación apostamos por las nuevas herramientas que vienen al hilo de la digitalización. Esto hace más atractiva la forma de producir. No se trata de que reemplacemos personas por robots, pero hay que prestar atención a la robotización en ciertos ámbitos, a formas de automatización de procesos.