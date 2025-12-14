Laura Sempere, fundadora de Parkiduo, sobre la falta de garajes: "Si compartes, puedes ahorrar un 30%"

El aparcamiento en las grandes ciudades se ha convertido en un problema creciente. Cada vez es más común que los conductores tengan que alquilar una plaza de garaje debido a la escasez de espacios disponibles, algo que no solo es difícil de encontrar, sino también muy costoso.

En algunas zonas, el precio de un garaje ya rivaliza con el alquiler de una habitación.

Frente a esta situación, surgen alternativas innovadoras como Parkiduo, una plataforma que conecta a personas con plazas de garaje disponibles con quienes las necesitan, permitiendo aprovechar estos espacios al máximo y ahorrar dinero.

Laura Sempere, arquitecta y fundadora de Parkiduo, explica cómo surgió la iniciativa: "Nuestra misión es optimizar el espacio de aparcamiento en la ciudad aprovechando las plazas de garaje basándonos en tres parámetros que es ubicación, horario de uso del aparcamiento y el tamaño".

Con sede en Elche, Parkiduo nació con el objetivo de transformar plazas vacías en oportunidades de rentabilidad, operando como la primera plataforma de alquiler compartido de garajes para largo plazo.

La fórmula se basa en emparejar perfiles complementarios: un trabajador que necesita la plaza durante el horario laboral y un residente que la utiliza por las noches y fines de semana.

Expansión nacional

Desde sus inicios en Alicante y Elche, la plataforma ha logrado atraer a unos 2.500 usuarios registrados ('drivers') y a 300 plazas ofertadas.

La expansión hacia Valencia y, más recientemente, Madrid ha sido notable, impulsada en gran parte por la demanda orgánica: "Teníamos muchos registros y luego la mayoría de visitas venían provenían de allí, a pesar de que no estábamos haciendo nada de marketing en Madrid", comenta Sempere.

El éxito en buscadores incluso ha situado a Parkiduo por delante de grandes empresas del sector inmobiliario, lo que ha facilitado su crecimiento sin grandes campañas publicitarias.

Precios al alza

En Alicante, la saturación del mercado de aparcamiento es evidente. Los precios de las plazas de garaje han experimentado una escalada considerable. "Se están viendo garajes normales por 150 o 200 euros mensuales", comenta.

Frente a estos costes, Parkiduo se posiciona como una alternativa de ahorro. Según Sempere, los usuarios pueden reducir su gasto anual en un 30%, lo que equivale a unos 500 euros al año.

Para los propietarios, la ventaja también es significativa: "Aumentan ingresos entre un 30 y un 50% o los que tienen el garaje vacío por el día o por la noche, lo pueden subalquilar".

Modelo de negocio

Parkiduo cobra actualmente una tarifa única por contrato cerrado, de 29,25 euros. Sin embargo, la empresa planea ofrecer próximamente un servicio de gestión integral que incluya visitas y administración, especialmente para propietarios que no disponen de tiempo.

Más allá del negocio, Sempere subraya el compromiso con la sostenibilidad: "No queremos incentivar el coche ante otros medios de transporte más sostenibles, pero al final ahí es donde queremos entrar: más eficientes en el uso del coche".

La idea es maximizar el aprovechamiento de los recursos existentes sin necesidad de construir nuevas infraestructuras.

De cara al próximo año, Parkiduo espera captar más de 1.000 plazas nuevas, apoyándose en una inyección de capital destinada a mejorar la tecnología y automatizar procesos, consolidando así su presencia a nivel nacional.

Su visión es convertirse en la plataforma de referencia de aparcamiento flexible, ofreciendo una movilidad más inteligente, económica y sostenible.