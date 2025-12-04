La industria juguetera anticipa un crecimiento del 2,5 % en 2025 pese a la "alarmante competencia desleal"

La industria juguetera española anticipa un buen año 2025 con un crecimiento en torno al 2,5 % pese a la "alarmante competencia desleal y la baja natalidad".

La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) asegura que estos datos supondrían revertir la caída de facturación registrada en el 2024, lo que el sector atribuye "al esfuerzo permanente por adaptarse al mercado y contener los precios de los juguetes".

Por otra parte, según datos de la Consultora CIRCANA, el precio medio del juguete se mantiene estable, en torno a los 18€ en el total del año y a 23€ en el periodo de máxima venta (diciembre).

En cuanto al gasto por niño/año, se situó en 2024 en 11.5 juguetes y 195€, lo que califican como "un logro teniendo en cuenta que la reducción de la población infantil de edades entre 0 a 12 años fue de 1 millón de niños desde 2012 (Fuente: INE). Muy lejos queda el consumo por niño/año de países de nuestro entorno, como por ejemplo Francia que fue en 2024 de 359€".

En este escenario de descenso estructural de la natalidad, las empresas han adaptado su oferta y han consolidado categorías como las construcciones, los juegos de mesa o los coleccionables, dirigidos a las familias y a comprador adulto.

En la actualidad, el mercado kidult representa cerca del 30 % del total y mantiene un crecimiento de doble dígito, convirtiéndose en un motor del sector junto a las licencias que ya alcanzan una cuota del 36,6 % del mercado y crecen un 18,2 %, debido al importante número de estrenos cinematográficos durante la primera parte del año, a personajes de videojuegos, manga/anime así como a las provenientes del mundo del deporte.

Todo ello pese a la "alarmante competencia desleal" que viene denunciando el sector, que exige una misma regulación para todos los actores que fabrican y distribuyen juguetes.

Asimismo, el sector reclama la atención sobre la proliferación de la competencia desleal provocada por la hiperregulación y la ineficiencia del marco legal para hacerla cumplir, en dos aspectos, las copias y los juguetes inseguros.

La EUIPO cifra las pérdidas de facturación del sector, por copias y falsificaciones, en el 11,1 % (113 M €) en España y del 8,7% (1.022 M €) en toda la UE, y 235 y 3.608 empleos, respectivamente.

Además, la AEFJ ha presentado los juguetes galardonados con el “Premio a Mejor Juguete 2025”, reconociendo a la nueva Barbie con diabetes, diseñada para fomentar la inclusión y visibilizar realidades cotidianas de muchos niños, o un juego orientado a prevenir el acoso escolar desde la primera infancia.