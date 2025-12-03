Manuel, dueño de una tienda de electrodomésticos en un pueblo de Alicante: "El mejor regalo de esta Navidad por 37.99 euros"

En plena Constitución, 29 de Novelda, en Novelda, Manuel Pérez lleva una tienda de electrodomésticos "de toda la vida", de mostrador, conversación y clientes que entran "a ver qué tienes" antes de irse a internet.

Manuel, al frente de su local Milar Novelsax, se mueve entre la tradición del comercio físico y las nuevas obligaciones de tráfico, y ha visto cómo las balizas V16 han pasado en meses de ser una rareza a convertirse en tema de conversación constante en el mostrador.​

La baliza V16, el "regalazo"

Para Manuel, la baliza es el típico producto aparentemente "antipático" que nace de una imposición de la DGT, pero que, si se mira con calma, "tiene todo el sentido del mundo".

Pues este objeto está pensado para evitar que la gente se baje del coche a poner triángulos en el arcén y se juegue la vida a oscuras.

La imagen es muy concreta: avería, noche, autovía, y en lugar de salir a la calzada, abres la ventanilla, colocas la baliza en el techo y te ve todo el mundo sin arriesgarte.

Lo que cambia el tono de obligación a oportunidad es el calendario. A partir del 1 de enero se generaliza su uso y eso convierte la baliza en algo que "vas a tener que llevar sí o sí".

Manuel lleva semanas escuchando la misma frase: "Mira, me llevo una para mí… y ya de paso otra para mi cuñado, mi suegro, mi hermano". Y ahí aparece esa frase que repite casi sin darse cuenta: "Sin duda, este va a ser el regalo de estas Navidades".

Precio y homologación

El discurso de Manuel se mueve en un equilibrio entre pedagogía técnica y queja de bar. Habla de precios con total naturalidad: durante el Black Friday ha tenido balizas en torno a 29,99–30 euros, se le han agotado algunos modelos y ahora está apostando por una fabricada en España, en Zaragoza, que ronda los 37,99 euros y que, según el fabricante, tendrá suministro suficiente durante toda la campaña navideña.

Pero, más que el precio, lo que le preocupa es la homologación. Manuel repite el mismo checklist a cada cliente desconfiado: número de serie, identificador tipo IMEI como el de los móviles, indicación clara en el embalaje de con qué compañía telefónica se conecta (en su caso, con Telefónica) y mención expresa de que está autorizada y conectada con la DGT.

Y si falta cualquiera de estos elementos, levantar la ceja, pues puede que sea una copia barata, una fotocopia más "made in China" de esas que ve anunciadas en páginas de venta rápida o en redes sociales.

Tienda física

En teoría, la baliza es el típico producto que podría comprarse en dos clics, pero lo que está viendo Manuel es casi lo contrario: mucha gente entra en la tienda precisamente para "asegurarse" de que lo que compra sirve de verdad en un control o en un accidente.

Es el valor añadido del comercio de proximidad, alguien que mira la caja contigo, te señala el QR que lleva a la ficha técnica del fabricante, te explica hasta cuándo tiene cobertura la tarjeta SIM interna y te dice sin rodeos si eso que viste más barato en Temu "sirve o no sirve".

Esa confianza se traduce en escenas muy concretas, los clientes que llegan comparando precios que han visto online, ven la baliza en el mostrador, hacen cuatro preguntas, y acaban llevándose una para ellos y encargando otra para un familiar al que no saben qué regalar.

Otros regalos

Aunque la baliza se lleve el titular, Manuel no vive solo de luces de emergencia. Cuando se le pregunta por los clásicos de Navidad, vuelve a un terreno conocido, el pequeño electrodoméstico de cuidado personal.

Secadores, planchas de pelo, moldeadores, rizadores… son los superventas de cada campaña, ese rango de precio medio que funciona tanto para pareja como para familia.

Regalo perfecto

En el fondo, lo que hace especial a la baliza V16 en el escaparate de Manuel es que mezcla tres capas: obligación legal inminente, sensación de seguridad y ese punto de regalo práctico que evita el "no sé qué comprarte, si ya lo tienes todo".