El pueblo de Alicante donde más ha subido la vivienda desde 2024: pisos de 70m2 desde 79.000 €

El municipio donde más se ha encarecido la vivienda desde 2024 es Cox. Según los últimos datos de Idealista, su precio medio por metro cuadrado se dispara un 52,8 % en un año, una subida que no se iguala en ningún otro punto de la provincia.

Hoy, comprar en Cox cuesta 1.162 €/m2, una cifra que acaba de superar su propio máximo histórico.

En la provincia de Alicante, el encarecimiento de la vivienda no es nuevo. El aumento sostenido de la demanda, especialmente en las áreas de mayor impacto turístico, ha situado los precios en niveles sin precedentes.

Alicante capital, Benidorm o Moraira, -el municipio más caro, con 4.173 €/m2-, concentran los precios más altos. Sin embargo, es en las localidades del interior donde la subida se siente con más fuerza, precisamente porque históricamente han sido mercados más accesibles.

En octubre, el precio medio de la vivienda en la provincia alcanzó los 2.655 €/m2, con un ascenso del 14,3 % interanual. Idealista lo define como un “máximo histórico”.

Cox, en la comarca de la Vega Baja, es un ejemplo claro de esta tendencia. Con 7.622 habitantes, el municipio combina un entorno tranquilo con un tejido económico dinámico, impulsado por las industrias agrícola, logística y manufacturera.

Su Castillo de Santa Bárbara corona un casco urbano que crece en torno a la agricultura, los polígonos industriales y un sector de la construcción en auge.

Cox es conocido por su potente comercio de frutas y hortalizas. La agricultura, aunque ha perdido peso respecto al pasado, sigue siendo un elemento relevante.

Idealista no ofrece datos suficientes para definir el precio medio del alquiler en Cox, pero sí muestra la fotografía actual del mercado de compraventa.

65 viviendas a la venta

Una búsqueda realizada por EL ESPAÑOL en Idealista muestra que actualmente hay 65 viviendas a la venta en Cox. Los precios oscilan entre los 27.000 euros, -inmuebles ocupados ilegalmente o en muy mal estado-, y los 530.000 euros, correspondientes a un chalé de más de 600 m2.

Entre las viviendas en buen estado, los precios se sitúan en el entorno de los 70.000 a 110.000 euros, dependiendo del año de construcción y las reformas.

Entre los inmuebles disponibles, destaca un piso de 69 m2en la calle San Isidro, que no es el más barato del municipio pero sí una vivienda en buenas condiciones, aunque hay que hacer alguna reforma. Sin embargo, las más baratas están ocupadas ilegamente o en muy malas condiciones.

La terraza de la vivienda a la venta en Cox desde 79.500 € Idealista

El anuncio describe la propiedad como un piso "ideal para disfrutar de la vida en una de las zonas más tranquilas y accesibles de la provincia".

El inmueble incluye salón-comedor, cocina, dos dormitorios, un baño y una terraza amplia. También cuenta con ascensor y una plaza de garaje incluida.

El vendedor destaca su ubicación estratégica, con accesos directos a la CV-900 y la A-7, lo que facilita los desplazamientos hacia municipios cercanos como Orihuela, Guardamar, Torrevieja o Elche.

Según el anuncio, las comunicaciones públicas también son buenas, con líneas de autobús interurbano y la estación de tren más próxima ubicada en Callosa de Segura.

En cuanto a servicios, el piso se encuentra rodeado de supermercados, restaurantes, instalaciones deportivas y un mercadillo semanal. "Tendrás todo lo que necesitas a tu alcance", señala el autor del anuncio.

Un inmueble con posibilidades, aunque requiere reformas

Construido en 2007, el piso está en segunda mano y necesita reformas, algo que el propio anuncio reconoce: "Es una oportunidad única para personalizar a tu gusto".

Con su precio de 79.500 euros, se sitúa como una de las opciones más equilibradas entre coste, estado y ubicación dentro del actual mercado de Cox, un municipio que vive su mayor tensión inmobiliaria en décadas.