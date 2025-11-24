Los pescadores de Alicante ven "insuficientes" los 13 días extras del Gobierno para garantizar el marisco en Navidad

Pescador trabajando tirando de la red de pesca en un barco de arrastre. piola666 Istock

Los 13 días de pesca asignados este lunes de forma extraordinaria por el Gobierno han sido recibidos con sabor agridulce entre los pescadores de arrastre de Alicante, que, si bien se sienten ligeramente aliviados de cara a la campaña navideña, denuncian que siguen siendo "insuficientes".

"Esta asignación extraordinaria permite ofrecer a los armadores y tripulaciones certidumbre, estabilidad y capacidad de planificación para afrontar con garantías los últimos meses del año", ha subrayado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Según los cálculos de su departamento, la medida beneficiará a los 557 barcos que faenan en el Mediterráneo y sus entornos costeros. Con esta nueva asignación, además, se superan incluso los días finales de pesca obtenidos en 2024, una de las grandes luchas del sector este año.

La flota de buques de arrastre de Santa Pola, una de las más importantes del Mediterráneo, denuncia que esta ligera ampliación está lejos de solventar los graves problemas que atraviesa el sector.

El 90 % de la flota parará estos días a falta de que se apruebe la medida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y no retomarán su actividad hasta la semana que viene, pudiendo trabajar 13 de los 24 días hábiles que restan.

El secretario de la Cofradía de Pescadores de Santa Pola, José Antonio Díez, sostiene que no se conforman con esta medida, ya que vienen "sufriendo desde el año 2020 que se nos redujo de 220 a 130 días de pesca".

"Lo vemos bien, pero es totalmente insuficiente, son dos semanas de trabajo, pero necesitamos más días porque terminaríamos de trabajar sobre el 18 de diciembre si comenzamos el día 1 de diciembre, una semana antes de Navidad", añade.

"Algo es algo, porque no tenemos nada, pero estamos muy disgustados", confiesa el representante de los pescadores.

"De 254 días hábiles se trabajan 130 y te subvencionan solo por haber parado 52 días. O sea, tienes unos 70 días ahí que tú estás obligado a parar y nadie te paga nada", comenta.

Todo ello mientras "ves en tu propia cara que las reglas del juego no son iguales para todos en el mismo mar", critica refiriéndose a los pesqueros africanos que no se someten a estas restricciones.

Y denuncia que "se están fomentando estas medidas por intereses externos de la Unión Europea cuando ves cómo las flotas de tus propios vecinos de enfrente, como Marruecos, Argelia y demás, no tienen esas limitaciones y pueden salir todos los días con sus mallas".