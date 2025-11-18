El municipio de Alicante más caro para alquilar una vivienda: los precios han subido un 78% desde 2020

La compraventa de vivienda ha experimentado un notable encarecimiento en los últimos años, elevando las barreras de entrada para muchas familias.

Tradicionalmente, el alquiler se había consolidado como la alternativa más utilizada por aquellos que no podían o no querían acceder a la propiedad. Sin embargo, el panorama actual dibuja un escenario preocupante: los precios del arrendamiento han alcanzado cotas tan altas que cada vez más hogares encuentran serias dificultades para asumir las rentas.

A este problema se suma otro casi peor: la escasez de oferta en algunas ciudades. El temor a los impagos, unido a la incertidumbre regulatoria, ha provocado que muchos propietarios hayan retirado sus viviendas del mercado, un factor que, irremediablemente, incrementa aún más la tensión sobre la demanda y los precios disponibles.

El precio medio del alquiler

Según datos del portal inmobiliario Idealista, el precio medio de los alquileres en la provincia de Alicante se sitúa en los 11,8 €/m2 en octubre de 2025, registrando una variación anual del +9,0 % en el último año.

Una subida significativa que, no obstante, se intensifica en ciertas localidades.

Benidorm, a la cabeza

Dentro de este contexto provincial, Benidorm encabeza, un mes más, la lista como el municipio con los alquileres más altos. El precio medio de la vivienda en la capital turística se ha establecido en 16,0 €/m2, con una variación anual del +4,7 %.

Pero la subida es histórica si echamos la vista atrás: en octubre de 2020, el metro cuadrado se situaba en torno a los 9 euros.

Esto supone un incremento de siete puntos en apenas cinco años, un encarecimiento que roza el 78% desde 2020, demostrando una escalada sin precedentes impulsada por la alta demanda turística.

Playa de Poniente

La diferencia de precios se acentúa al analizar el mercado por barrios. Los datos facilitados por los portales inmobiliarios muestran una clara brecha entre las diferentes zonas de la ciudad.

Playa de Poniente lidera el ranking con un precio de 18,7 €/m2, pese a registrar una ligera variación anual del -0,1%.

Le sigue la Playa de Levante, con un precio de 15,0 €/m2, que sin embargo experimentó la mayor subida interanual de toda la ciudad, con un notable +11,0 %.

A continuación se sitúan Pueblo Levante (14,6 €/m2) y Rincón de Loix (14,5 €/m2), que experimentaron subidas anuales del 3,9% y 4,9%, respectivamente.

En la parte baja de la tabla se encuentra Pueblo Poniente, con 13,2 €/m2 y una variación anual del +3,5%.

Escasez de oferta

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos realizado una búsqueda en el portal Idealista para conocer la situación de la oferta. Actualmente, la disponibilidad es limitada, con un total de 449 viviendas en alquiler en toda la localidad.

La mayoría de los anuncios se concentran en las zonas costeras: Playa de Poniente aglutina 165 anuncios, seguido por Rincón de Loix, con 91.

El precio de entrada para una vivienda funcional (de al menos dos habitaciones y 50 m2) parte de los 800 euros al mes e incluye, en la mayoría de los casos, un seguro frente a impagos.

Un aspecto crucial que revela la búsqueda es la fuerte presencia del 'alquiler de temporada'. Del total de anuncios, 259 viviendas son para alquiler de larga temporada, mientras que en 190 figura explícitamente la etiqueta de alquiler de temporada, lo que reduce drásticamente la oferta disponible para residentes estables.

Otras localidades

Benidorm no es el único municipio con precios que superan la media provincial. Le siguen de cerca otras localidades costeras que también ejercen como polos turísticos: Finestrat (15,3 €/m2), Alfaz del Pi (15,0 €/m2), La Cala de Villajoyosa (14,2 €/m2), Jávea (13,2 €/m2), El Campello (13,0 €/m2), Calpe (13,0 €/m2).

Y la propia ciudad de Alicante (13,0 €/m2), que se sitúa al mismo nivel que estos municipios costeros.