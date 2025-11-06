La Nucía presenta las bases de las 12 primeras viviendas para jóvenes de las 200 programadas

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Sergio Villalba, concejal de Urbanismo, han presentado las bases de adjudicación del concurso de las 12 viviendas para jóvenes.

La Nucía ha presentado esta mañana las bases de las 12 primeras Viviendas de Protección Oficial (VPO) para jóvenes de las 200 programadas destinadas a menores de 35 años y familias monoparentales.

Las 12 viviendas tendrán un precio de adjudicación desde los 166.934 euros hasta los 222.430 euros, dependiendo de la superficie y número de habitaciones.

La próxima semana se colgarán las bases en la sede electrónica del Ayuntamiento de La Nucía y el plazo de presentación de solicitudes se abrirá cuando se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP).

Esta mañana Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Sergio Villalba, concejal de Urbanismo, han presentado las bases de adjudicación del concurso de las 12 viviendas para jóvenes.

En esta legislatura el Ayuntamiento de La Nucía tiene en proyecto poner en marcha 200 Viviendas de Protección Oficial (VPO), estas son las primeras 12, durante los próximos 2 años. El objetivo es facilitar el acceso a la vivienda a los nucieros y nucieras, especialmente a los más jóvenes.

Son adosados de dos y tres habitaciones, con 2 baños y una superficie de 90 a 125 metros cuadrados, ubicados en el carrer Serra Grossa nº8 en la urbanización La Colina. Zona residencial que cuenta con una piscina comunitaria y unas excelentes vistas a la Bahía de Altea, Benidorm y Calpe.

Podrán ser personas beneficiarias de las 12 viviendas para jóvenes las personas que tengan un máximo de 35 años en el momento de presentar la solicitud y ser primera vivienda, tengan la condición de familia monoparental o a su cargo personas mayores.

Los requisitos para poder optar a esta adjudicación también incluye que la vivienda a adquirir constituya la residencia habitual y permanente de la persona beneficiaria por un plazo de 10 años desde la fecha de adquisición y estar empadronado en La Nucía, al menos, durante los últimos 2 años.

En los criterios de adjudicación se valorará la capacidad económica de la unidad de convivencia hasta un máximo de 40 puntos, según sus ingresos económicos.

La antigüedad en el Padrón de Habitantes, también puntuará hasta un máximo de 30 puntos. Y por último también puntuará hasta un máximo de 30 puntos las "situaciones de especial vulnerabilidad".

En caso de empate entre varias ofertas se resolverá dando prioridad a la solicitud presentada en primer lugar. Los adjudicatarios tendrán dos meses desde la notificación para realizar el pago de la vivienda.

Precios

El precio de las viviendas varía según son de 2 o 3 habitaciones y la superficie total de la casa. El presupuesto base de licitación irá desde los 166.934,25 € hasta los 222.430,50 €.

Hay 8 viviendas por un precio entre 166.934,25 €-166.994,25 €, 2 viviendas de 174.674,50 €, 1 vivienda de 221,164,75 € y 1 vivienda de 222.430,50 €.