El Verger contará con 137 nuevas viviendas junto a las playas: precios a partir de 237.000 euros

El municipio alicantino de El Verger continúa creciendo con nuevos proyectos que refuerzan su atractivo como destino residencial y turístico.

La promotora AEDAS Homes ha anunciado la obtención de la licencia de obras para construir Edenia, un moderno complejo de 137 viviendas ubicado a escasos minutos de las playas de Les Deveses y La Almadraba, una noticia que supone un impulso para la zona.

Según indica la compañía en un comunicado, la inversión total prevista para el proyecto asciende a 30 millones de euros, consolidando así el compromiso de AEDAS Homes con el desarrollo sostenible y la calidad urbanística en la provincia de Alicante.

Licencia en tiempo récord

“El proyecto Edenia demuestra una vez más el buen hacer de AEDAS Homes también a nivel administrativo y burocrático, con la obtención de la licencia de obras en apenas seis meses”, explica Javier García, Gerente de Promociones de la compañía en Alicante y responsable del desarrollo.

García destaca también la agilidad del Ayuntamiento de El Verger, cuya colaboración ha permitido mantener los plazos comprometidos con los clientes.

El inicio de las obras está previsto para el primer trimestre de 2026, mientras que la entrega de las primeras viviendas se estima para el cuarto trimestre de 2027.

Así será Edenia en el Verger

Alto ritmo de ventas

El responsable celebra esta buena noticia no solo para la promotora, sino también para los compradores.

"La acogida de la promoción ha sido espectacular desde su lanzamiento, lo que se refleja en un ritmo de comercialización muy bueno y en el elevado número de ventas", afirma.

El éxito, según García, responde a la alta calidad de las viviendas, la cuidada arquitectura y las amplias terrazas con vistas al Parque Natural del Montgó.

Además, subraya la importancia que los clientes conceden a las zonas comunes y al concepto de urbanización cerrada con control de acceso.

Un entorno para disfrutar

Edenia ofrecerá a sus residentes una completa gama de servicios y espacios compartidos, entre ellos piscina con solárium, jardines, carril running y bici, club social con gastroteca y ludoteca, coworking, gimnasio, sauna, jacuzzi y zonas chill out.

Las viviendas, -de 1, 2 y 3 dormitorios, con bajos que incluyen jardín de hasta 100 m2 y áticos con terrazas de 50 m2-, parten desde 237.000 euros con garaje incluido.

La promoción goza de una ubicación privilegiada: a 10 minutos a pie de la playa y a 10 minutos en coche del centro de Dénia, además de un fácil acceso a la AP-7 y la N-332, lo que garantiza una conexión fluida con Alicante y Valencia.

Viviendas sostenibles

AEDAS Homes refuerza con Edenia su apuesta por la sostenibilidad.

Las viviendas contarán con agua caliente mediante aerotermia centralizada y energía fotovoltaica para el suministro eléctrico, además de un diseño de fachada eficiente que permitirá obtener la calificación energética AA.

"AEDAS Homes descubre un nuevo y paradisíaco destino residencial para vivir en El Verger, con todos los servicios y muy cercano al mar", concluye Javier García, quien recalca que la promotora continúa afianzando su posición como referente en vivienda sostenible, de diseño y alta calidad en la provincia de Alicante.

La compañía comercializa Edenia desde una oficina de ventas situada en la misma parcela, en el Paseo de la Mar, 6, de El Verger, donde los interesados pueden conocer todos los detalles del proyecto y reservar su futura vivienda.

Sobre AEDAS Homes

AEDAS Homes es una promotora residencial pura de referencia en España que ha impulsado más de 300 proyectos con más 25.000 viviendas en los mercados más dinámicos del país.

En un breve periodo de tiempo se ha convertido además en un icono de la innovación, la sostenibilidad, la industrialización, el rigor y la profesionalidad en el sector inmobiliario.

La compañía dispone de una cartera de suelo en gestión para desarrollar más de 20.000 viviendas en las áreas clave del país, tanto a nivel inmobiliario como económico, y desarrolla su operativa a través de seis Direcciones Territoriales en 13 CCAA, 24 provincias y más de 80 municipios: Centro, Cataluña y Aragón, Levante y Baleares, Andalucía y Canarias, Costa del Sol y Norte.