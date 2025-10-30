Mazón anuncia las nuevas inversiones para el Tram que revolucionarán la comunicación en la provincia de Alicante

El presidente de la Generalitat Carlos Mazón avanza que invertirá 840 millones en el servicio ferroviario que depende del Consell para los próximos cinco años. Y ahí planificará para la provincia de Alicante dos de las demandas históricas de este tipo de conexión: la de Dénia con la provincia de València y la extensión hacia el sur con Elche como primera parada.

El enlace de la capital de la Marina Alta con Gandia y la expansión de la red más allá de l'Alacantí hacia el Bajo Vinalopó e incluso la Vega Baja son viejas reivindicaciones que encuentran ahora algo de luz. Eso sí, como puntualizan, se trata aún de una fase de diseño y planificación. Desde Elche fuentes municipales confirman que el tema está sobre la mesa del Consell para abordarse próximamente.

En el plan presentado este jueves se destacan aspectos muy distintos con varios focos. La que más recibirá será Benidorm ya que tendrá la duplicación de vía en la línea que la une con el Hospital Vila, la tranviarización de su casco urbano y la electrificación de su Intermodal con Garganes.

Siguiendo en esos anuncios, en la ciudad de Alicante la nueva Estación Central-Intermodal y la ampliación del apeadero de Puerta del Mar. La lista se cierra con la duplicación de vía en L’Albir-Altea y el nuevo apeadero Jesús Pobre-Pedreguer.

A estas inversiones se añaden las que plantean para completar diferentes actuaciones entre las estaciones de Hospital Vila, Altea y Benidorm para reforzar las actuales Líneas 1 y 9.

Todo esto necesitará también de nuevo vehículos. Y a ello destinarán 185 millones de euros, a repartir con la incorporación de veintidós nuevos tranvías fabricados por Stadler Rail Valencia. De estos, seis son para la provincia de Alicante y dieciséis para la de Valencia. Una cifra que también incluye la incorporación de unidades de metro a partir de 2029 para hacer frente a futuras ampliaciones.

Si esto es parte de lo que piensa invertir la Generalitat, Carlos Mazón ha aprovechado para decirle al Gobierno de España que colabore "de forma legítima en proyectos de planificación y financiación de las infraestructuras de transporte público urbano metropolitano".

Una petición que justifica en que este apoyo desde el Ejecutivo Central "es fundamental para materializar en plazo todas las inversiones, seguir transformando y ampliando las líneas, incorporar tecnologías sostenibles para reducir emisiones de carbono y ofrecer tarifas ajustadas para los usuarios".