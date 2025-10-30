Javier y Belén, asesores: "Hacienda permite aplazar el IVA hasta 24 meses si es autónomo y 12 meses para una SL"

Emprender en España es, para muchos, una aventura tan apasionante como compleja. Los nuevos autónomos y pequeños empresarios se enfrentan a un entramado de trámites, normativas y obligaciones fiscales que pueden convertirse en un auténtico quebradero de cabeza.

En este contexto, el papel del asesor cobra una relevancia crucial; no solo guía en los primeros pasos del alta, sino que ayuda a evitar errores que pueden derivar en sanciones de Hacienda o problemas con la declaración de la renta.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos visitado la gestoría 'Gespame' para conversar con sus socios Belén Papi Espinosa y Javier Mínguez Llamas, dos asesores con amplia experiencia que desvelan los principales retos a los que se enfrenta quien decide iniciar un negocio por cuenta propia.

Hacerlo bien desde el inicio

El primer paso para iniciar una actividad es darse de alta correctamente en la Administración. Hoy, este proceso se realiza de forma totalmente digital, lo que agiliza el trámite, pero también puede generar confusión.

"Está todo telemático hoy en día, ya no se puede ir a la administración para gestionar el alta", explica Papi Espinosa.

Desde Gespame facilitan todo el proceso de alta, que puede resolverse incluso en el mismo día, siempre que el cliente aporte los datos personales, la cuenta bancaria para domiciliar la cuota de autónomo y la descripción de la actividad a desarrollar.

Sin embargo, la asesora experta en el área laboral insiste en que un trámite rápido no debe ser sinónimo de superficial.

“Comprobamos también que el emprendedor tenga los permisos necesarios para trabajar por cuenta propia. Hay extranjeros que solo tienen permiso por cuenta ajena, y aunque el sistema permita el alta, eso puede traer problemas ante una inspección”.

Su socio, Mínguez Llamas, coincide en que acudir a un profesional desde el primer momento evita muchos dolores de cabeza posteriores.

“Yo aconsejo siempre que acudan a los profesionales, porque cualquier error con la actividad puede convertirse en trabas y trabas a la hora luego de poder subsanar y poder solucionarlo”, advierte.

Además, el asesor no solo tramita, sino que orienta. En Gespame analizan si al cliente le conviene más darse de alta como autónomo, constituir una sociedad limitada o, en casos concretos, formar parte de una cooperativa. Todo depende de las circunstancias personales, los ingresos previstos y el tipo de actividad.

Costes iniciales

El coste es una de las grandes preocupaciones de quien se lanza a emprender. Si no se ha disfrutado de la tarifa plana en los tres años anteriores, la cuota mensual a la Seguridad Social es de 86 euros durante el primer año.

“Es la famosa tarifa plana”, recuerda Mínguez Llamas, que puede prolongarse otros doce meses si el rendimiento del autónomo no supera el salario mínimo interprofesional.

Papi Espinosa insiste en que esa prórroga debe solicitarse a tiempo, porque si no se hace, se pierde el derecho a disfrutar del segundo año bonificado.

En cualquier caso, quienes no cumplan los requisitos o finalicen ese periodo pagarán una cuota mensual que ronda los 300 euros. Y si no se abona dentro del plazo, la Seguridad Social aplica automáticamente un recargo del 10 %.

Pluriactividad

Otra duda habitual entre los emprendedores es si es posible trabajar por cuenta ajena y ser autónomo a la vez. “Sí, se puede. Una persona puede tener incluso dos contratos a 40 horas en empresas diferentes”, explica la asesora.

En esos casos, es importante declarar la pluriactividad para que la Administración ajuste correctamente las cotizaciones.

En cuanto al límite de ingresos, la normativa es tajante. “La Seguridad Social dice que tienes que estar dada de alta como autónoma por mínimo, o sea, da igual, aunque te reporte 10 euros al mes”, aclaran.

En los casos de ingresos puntuales, el sistema permite darse de alta y de baja el mismo día y cotizar solo por esa jornada. No obstante, los expertos advierten que, al hacerlo, se pierde el derecho a beneficiarse de la tarifa plana en el futuro.

La lupa de Hacienda

A la cuota de autónomos hay que sumar otros costes que muchos emprendedores no contemplan en un primer momento, como los honorarios de la gestoría, que oscilan entre 50 y 200 euros más IVA, según la actividad o si se tienen empleados. Además, existen obligaciones fiscales ineludibles.

El IVA, por ejemplo, no debería ser un gasto en sí mismo, recuerda Mínguez Llamas: “El empresario debe ser previsor y apartar ese dinero, porque no es suyo”.

Si el profesional atraviesa problemas de tesorería y no ha cobrado una factura, Hacienda permite aplazar el pago del IVA hasta 24 meses en el caso de los autónomos y 12 meses si se trata de una sociedad limitada, con un interés anual del 4 %.

Otro impuesto importante es el pago fraccionado del IRPF mediante el modelo 130, que obliga a los autónomos, -no a las sociedades-, a ingresar trimestralmente el 20 % de su rendimiento neto.

“Este afecta solo a algunos autónomos, ya que o bien les retienen el IRPF los clientes en las facturas o presentan el modelo 130”, especifican los profesionales.

A todo ello se suman otros gastos menos visibles pero igualmente obligatorios: la protección de datos, con un coste de entre 120 y 150 euros anuales; la prevención de riesgos laborales y el control horario digital, exigido desde 2024 para cualquier empresa con trabajadores y que será obligatorio a partir de primeros de 2026.

Entre otros gastos, destacan: la colegiación del profesional y el seguro de responsabilidad civil, en aquellas profesiones donde se requiere.

Los asesores también alertan sobre el nuevo sistema Verifactu, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Este cambio obligará a los autónomos y sociedades a disponer de un programa de facturación homologado o a subir todas sus facturas a la plataforma de Hacienda.

"Hacienda lo va a controlar todo", advierte Papi Espinosa, explicando que cada factura llevará un código QR que permitirá rastrear cada operación.

Ayudas y coberturas

No todo son cargas para el autónomo. Existen ayudas como el pago único del desempleo, que permite a quienes tienen más de tres meses pendientes de prestación cobrar todo el paro de una vez, siempre que se justifique su uso para el nuevo negocio.

“Si justifica este dinero para su emprendimiento, puede cobrar todo el paro pendiente en un único pago y, además, este cobro está exento de IRPF”, detalla Mínguez Llamas.

Eso sí, si el emprendedor cesa su actividad poco después, el SEPE exigirá la devolución del dinero.

En cuanto a la protección social, la cuota de autónomos incluye una mutua que cubre las bajas médicas. Cuando una baja se prolonga más de tres meses, el trabajador deja de pagar la cuota.

En los casos de maternidad o paternidad, el autónomo percibe el 100 % de su base de cotización durante 16 semanas y tampoco tiene que abonar la cuota mensual. “Te quedas medianamente cubierto, no se quedan a cero”, resume Papi Espinosa.

Errores comunes

Uno de los errores más frecuentes entre los nuevos autónomos es dejarse guiar por información imprecisa o incompleta.

“No hay que fiarse de lo que se lee en internet ni de lo que comenta el vecino del quinto”, advierte Papi Espinosa, que recomienda siempre analizar cada caso de manera individual.

La asesora recuerda que Hacienda presta especial atención a quienes declaran pérdidas continuas, porque “la administración espera que la actividad dé un beneficio mínimo para poder vivir; si no, salta la alarma”.

A pesar de las dificultades, ambos asesores coinciden en que el emprendimiento sigue siendo una experiencia valiosa y motivadora

“Es complicado ser autónomo en este país”, admiten , aunque tanto él como su socia insisten en que la ilusión es la clave para salir adelante.

Un ejemplo de emprendimiento

Belén Papi y Javier Mínguez son la voz de la experiencia. Ambos profesionales trabajan tanto con empresarios como con trabajadores, por lo que se conocen bien todas las situaciones que pueden darse.

Ambos se conocieron cuando trabajaban en una gestoría en el centro de la ciudad. Decidieron unir fuerzas, sus habilidades y conocimientos y crear la suya propia.

En la actualidad, dirigen ‘Gespame’, una asesoría ubicada en el número 69 de la calle Garbinet, que está especializada en temas de extranjería. Aunque también son socios en ‘Mínguez Llamas’, ubicada en el centro de la ciudad.