Los tres barrios más ricos de Alicante: sus vecinos ganan hasta 45.000 euros al año

La Agencia Tributaria acaba de publicar los nuevos datos sobre la renta media de los municipios españoles, un informe que cada año permite medir el pulso económico del país. En la provincia de Alicante, el municipio de Aigües vuelve a ocupar el primer puesto con una renta media superior a los 60.883 euros al año por habitante.

Pero más allá de las diferencias entre pueblos, hay otra pregunta clave: ¿cuánto dinero ganan los vecinos de cada barrio dentro de una misma ciudad?

Porque no es lo mismo vivir en el Centro de Alicante que en la Zona Norte. Aunque las realidades individuales varían, los datos dejan clara la tendencia. Hay barrios donde la renta media casi duplica la de otros.

Una radiografía de la renta

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos analizado los registros de la Agencia Tributaria para descubrir cuáles son los barrios con mayor poder adquisitivo de la capital.

La renta media en el municipio de Alicante se sitúa en los 30.218.

Los datos proceden de la Estadística de los declarantes de IRPF por municipios (EDM), que recoge tanto las rentas sujetas al impuesto como las exentas. La estadística incluye los ingresos de todos los miembros de una unidad familiar e incorpora también rentas del trabajo, del capital y de actividades económicas.

La próxima actualización se publicará en octubre de 2026. Los últimos datos que hay colgados en su web son del ejercicio correspondiente a 2024.

Playa de San Juan

El barrio de Playa de San Juan lidera un año más el ranking de rentas en la capital alicantina. Sus vecinos declaran una renta bruta media de 45.472 euros anuales, la más alta de toda la ciudad.

Este enclave residencial junto al mar combina tranquilidad, servicios y viviendas de alto valor, lo que explica el perfil económico de sus habitantes. Profesionales de alto nivel, empresarios y jubilados con pensiones elevadas conforman buena parte del tejido vecinal de la zona.

El Centro, segundo

El Centro de Alicante ocupa la segunda posición, con una renta media de 44.227 euros. En sus calles se mezclan comercios históricos, despachos profesionales y edificios residenciales de alto nivel.

La variedad de perfiles, -desde funcionarios y abogados hasta autónomos y comerciantes-, mantiene a esta zona en el grupo de cabeza en cuanto a ingresos por habitante.

Ensanche completa el podio

El tercer barrio más rico de Alicante es el Ensanche, con una renta media de 42.351 euros. Esta zona, que abarca parte de la Avenida de Maisonnave y el entorno de Óscar Esplá, se ha consolidado como un área de alto nivel adquisitivo y gran dinamismo económico.

Su cercanía al centro y la alta concentración de oficinas, comercios y viviendas de calidad explican su posición destacada en la estadística.

Una brecha que se amplía

Las diferencias son notables: mientras los vecinos de Playa de San Juan superan los 45.000 euros anuales, en barrios como Florida-Portazgo o Carolinas la renta media se reduce a menos de 23.000 euros.

Entre las zonas con la renta bruta media más baja, destacan: Ciudad Jardín (19.000) y Nou Alacant (16.868).