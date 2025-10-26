Juan Antonio Pacheco, economista: "Si los salarios no suben mínimo un 3%, el poder adquisitivo seguirá cayendo"

Imagen de una persona haciendo la compra y otra de Juan Antonio Pacheco.

La inflación sigue apretando con más fuerza en la Comunidad Valenciana que en el conjunto del país. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.

Para entender las razones de esta diferencia, EL ESPAÑOL de Alicante conversa con Juan Antonio Pacheco, economista y miembro de la Junta del Colegio de Economistas de Alicante, quien señala que "la Comunidad Valenciana mantiene estructuralmente una inflación superior a la media estatal".

"Mientras la Comunidad Valenciana siga siendo atractiva para vivir y para el ocio, lo normal es que estemos por encima de la media", explica Pacheco.

Cuatro componentes clave

El economista detalla que la inflación se calcula, pero cuatro de ellos, concentran aproximadamente .

Y en los cuatro casos, los precios en la Comunidad Valenciana están por encima del promedio nacional.

Así, frente al 2,4% nacional: el transporte, un 2,4% frente al 2,2%; y los hoteles, cafés y restaurantes también registran porcentajes más elevados.

Sin embargo, el componente que más tira al alza del IPC es la vivienda, con un incremento interanual del 10,2%, muy por encima del 7,1% estatal.

"La vivienda es el gran motor de la inflación valenciana", subraya Pacheco. "Existe cierta lógica, porque la Comunidad Valenciana es muy atractiva, tanto desde el punto de vista residencial como del ocio. Hay una demanda más alta que en el resto de España".

El precio del alquiler

Preguntado por si la compraventa de vivienda influye directamente en el IPC, el economista aclara que no, pero matiza que "si el precio de la vivienda en el mercado sube, el alquiler lo hace automáticamente, porque todo el mundo busca una rentabilidad".

El componente vivienda, -que representa en torno al 13% del IPC-, incluye. "Todo ello refleja lo que le cuesta a una familia de media vivir al mes", explica Pacheco.

Inflación general y subyacente

La inflación subyacente, -que excluye los alimentos no procesados y la energía-, se sitúa en el 2,4%, un punto por debajo de la general. Según Pacheco, esta diferencia "se debe al sobrecoste en materia de energía y en productos perecederos".

"Estamos teniendo un sobrecoste energético que se refleja directamente en la vivienda y en los alimentos frescos", afirma.

El turismo, presión inflacionista

El componente del ocio, que incluye hoteles y restauración, también impulsa los precios.

"El turismo tiene mucho peso específico y crece año tras año, lo que genera presión inflacionista. Además, tras el verano, el efecto estacional mantiene los precios elevados".

Aunque se espera que el IPC nacional cierre el año en torno al 2,6%, el economista estima que la Comunidad Valenciana podría hacerlo "en torno al 2,7% o 2,8%, quizás el tres", manteniendo la tendencia a situarse por encima de la media.

Poder adquisitivo

En cuanto al impacto sobre los hogares, Pacheco advierte que "si los salarios no suben al ritmo de los precios, se produce una merma real del poder adquisitivo".

Añade que el crecimiento del PIB previsto para la Comunidad Valenciana, es similar a la inflación, por lo que entre los sectores más perjudicados, destaca el del calzado, especialmente afectado por la dificultad de trasladar las subidas de precios a los salarios.

"El vestido y el calzado son los únicos componentes que se han retrotraído, y eso refleja la situación de un sector que no pasa por su mejor momento", apunta.

Medidas fiscales

Respecto a las políticas públicas, Pacheco reconoce que "la política fiscal siempre tiene impacto en los ciudadanos y los precios", aunque considera que "las medidas anunciadas no son suficientes".

"La comunidad tiene cierta capacidad de maniobra, pero la contención real vendría de los impuestos estatales. En el tema de la vivienda, las soluciones son necesariamente a medio y largo plazo", concluye.