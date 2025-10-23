Alicante tiene a la venta más de 1.200 viviendas con okupas: estas son las zonas que más concentran

La escalada de precios en el mercado inmobiliario español está llevando a muchos compradores a explorar opciones menos convencionales para acceder a una vivienda.

Con el metro cuadrado disparado y las hipotecas en niveles que no se veían desde hace años, algunos particulares están optando por adquirir viviendas ocupadas o con inquiokupas en su interior.

Esta opción permite comprar inmuebles con un descuento que puede alcanzar hasta la mitad de su valor real, pero implica asumir un proceso posterior costoso y complejo: desalojar a los okupas, un trámite que puede alargarse durante meses y conllevar gastos elevados.

1.200 viviendas okupadas

La venta de viviendas sin posesión, -es decir, ocupadas ilegalmente-, se ha consolidado en el mercado inmobiliario español, representando ya el 3% de la oferta nacional, según un estudio publicado por Idealista.

En total, durante el tercer trimestre de 2025, hubo 23.010 viviendas anunciadas en el portal en esta situación.

En la provincia de Alicante, la cifra asciende a 1.265 viviendas okupadas a la venta, lo que sitúa al territorio como el cuarto con más oferta de este tipo en España, solo por detrás de Barcelona, Madrid y Murcia.

Según indican desde Idealista, este fenómeno "no deja de crecer en las grandes áreas urbanas y en zonas costeras con alta demanda de segundas residencias", como es el caso del litoral alicantino.

Orihuela, el municipio más afectado

Los datos actuales de Idealista muestran que, en el momento de redactar este artículo, Alicante cuenta con 626 viviendas okupadas en venta.

Por zonas, la mayor concentración de viviendas okupadas a la venta en la provincia de Alicante se da en el Baix Segura, que acumula 212 inmuebles en esta situación, reflejo de la fuerte presión inmobiliaria que vive la Vega Baja.

Le sigue el área metropolitana de Alicante, en la comarca de L’Alacantí, con 105 viviendas afectadas, y el Baix Vinalopó, que suma 100 propiedades. Muy cerca se encuentra el Vinalopó Mitjà, con 97 viviendas okupadas en el mercado.

En un segundo plano, aunque también con presencia significativa, se sitúan el Alt Vinalopó, con 39 casos, y las zonas costeras del norte: la Marina Alta (29 viviendas) y la Marina Baixa (27).

Por último, las comarcas del interior presentan una incidencia mucho menor: en L’Alcoià se contabilizan 11 inmuebles en venta bajo ocupación, mientras que en El Comtat solo figuran 6, siendo esta la zona menos afectada de la provincia

Dentro de la provincia, Orihuela lidera la lista con 56 viviendas ocupadas a la venta, de un total de 4.582 propiedades anunciadas en la localidad.

"Los propietarios se rinden"

Para Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, la proliferación de estas ventas refleja la frustración de los propietarios ante la falta de una respuesta ágil por parte del sistema judicial.

"A pesar de los intentos de algunos de quitar hierro al fenómeno de la ocupación, el número de propietarios que se rinden, hartos de esperar la intervención de la justicia, es muy relevante. Se ven obligados a vender su vivienda a precios que en muchas ocasiones rozan el 50% de su valor real", explica Iñareta.

A nivel autonómico, la Comunitat Valenciana concentra el 11% de todas las viviendas okupadas a la venta en España, situándose en tercera posición, solo por detrás de Cataluña (39%) y Andalucía (22%).