Villena busca impulsar la contratación de talento joven con su IV Feria de FP pyme

Villena presenta su IV Feria de FP pyme que tendrá lugar el 28 de octubre en su Vivero de Empresas para que el empresariado local y comarcal conozca cómo funciona la formación dual (teoría y práctica) y maximizar la empleabilidad de los jóvenes que estudian estos ciclos.

Con la iniciativa, dedicada en esta ocasión a la parte empresarial en exclusiva, se pretende que las empresas conozcan todas las familias formativas de la Formación Profesional para que tanto empresas como alumnos se retroalimenten con la contratación de estudiantes, impulsando su desarrollo.

La feria, que cuenta con la colaboración de la Cámara de Comercio de Alicante, dispondrá de 17 estands donde se darán a conocer los ciclos de formación en Villena y en toda la comarca del Alto Vinalopó.

Durante la presentación, el alcalde, Fulgencio Cerdán, ha resaltado que se trata de una excelente oportunidad para que estas pequeñas y medianas empresas tengan "toda la información a la hora de contratar".

"Queremos reactivar la actividad que se estaba haciendo e insistir en la formación del empresariado. Además, darle un impulso desde el Ayuntamiento y la Cámara de Alicante al Vivero de Empresas para ser mucho más eficientes", ha añadido el regidor.

Así, el 29 de octubre habrá otro curso de formación para el empresariado sobre herramientas y habilidades para la gestión del talento en la empresa.

Por su parte, el director de la Cámara de Comercio de Alicante, Rafael Fernández, ha destacado que este tipo de acciones son "fundamentales tanto para la Cámara como para el Ayuntamiento, como una vía no solo de empleabilidad, sino también de incorporación de los chavales al mundo de la empresa".

"El empresariado no solo va a poder conocer las distintas familias formativas, sino también lo que es el marco legal y las experiencias empresariales de éxito con la FP dual en empresas de la propia comarca", ha sostenido.

El Vivero de Empresas de Villena nace con la vocación de ofrecer apoyo estable a emprendedores y facilita el asesoramiento y las instalaciones necesarias para iniciar o consolidar un proyecto empresarial con ventajas económicas, de información, posicionamiento, gestión, recursos, convivencia e imagen.