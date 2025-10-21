La juguetera alicantina Famosa presenta preconcurso de acreedores hasta que Giochi Preziosi se reestructure

La situación de la juguetera alicantina Famosa y su matriz italiana Giochi Preziosi ha dado un giro relevante en 2025, tras años de presión financiera y movimientos estratégicos en el mercado internacional del juguete. Tanto es así, que la juguetera alicantina ha solicitado un preconcurso de acreedores.

Según ha explicado la compañía a EL ESPAÑOL De Alicante, "el retraso en el cierre de la reestructuración financiera de nuestra matriz, el Grupo Giochi Preziosi en Italia, ha derivado en una merma importante de circulante en Famosa, con impacto en las operaciones y en la viabilidad del negocio, marcado por una fuerte estacionalidad"

"Para salvar esta situación excepcional y sobrevenida y garantizar su viabilidad a largo plazo, la compañía ha iniciado un proceso preconcursal en España. Se trata de una medida temporal y de protección con el objetivo de reforzar la estructura financiera de la compañía hasta que se cierre el proceso de reestructuración de la matriz que asegure la inyección de capital circulante que la compañía necesita".

"Mientras tanto, la compañía sigue operando y trabajando para que esta situación excepcional se resuelva en el corto plazo. Pese a que la situación financiera actual de la compañía es difícil, Famosa no tiene ninguna duda sobre la continuidad de su negocio, así como sobre el futuro de sus marcas, referentes desde hace más de 65 años en la industria juguetera española e internacional".

Los precedentes

A comienzos de año, fuentes del sector informaron que Giochi Preziosi estaba considerando a Famosa como un “activo no estratégico”, abriendo la puerta a una posible venta, en el contexto de un amplio proceso de reestructuración financiera llevado a cabo por la multinacional. Sin embargo, recientemente, la dirección del grupo ha desmentido tajantemente la posible venta y recalca que Famosa sigue siendo clave en su plan estratégico para los próximos años. El preconcurso de acreedores es una información adelantada por elEconomista.es.​

Ahora, según lo han confirmado desde la propia mercantil, Famosa ha solicitado el preconcurso de acreedores ante los juzgados de lo mercantil de Alicante, una medida preventiva que busca blindar a la compañía frente a las ejecuciones de sus acreedores y garantizar su supervivencia. Esta decisión permite a la firma disponer de un plazo de tres meses, prorrogable otros tres, para renegociar sus compromisos y reorganizarse financieramente sin riesgo de perder el control por parte de sus acreedores.

​En los últimos tiempos se ha informado de que Giochi Preziosi, propietaria de Famosa, afronta una deuda superior a los 180 millones de euros, que está siendo renegociada con fondos como DeA Capital y Europa Investimenti, además de los tradicionales bancos italianos BPM, Unicredit e Intesa Sanpaolo. En paralelo, Famosa negocia en España la extensión de unos 50 millones de euros en líneas de crédito con BBVA, Santander, CaixaBank, Pichincha y Eurofactor.​

Las negociaciones han contado con el asesoramiento financiero de Rothschild para Giochi Preziosi y Deloitte para Famosa, respaldadas también por consultores legales como Pérez-Lorca. Durante todo este proceso, la empresa insiste en que su operatividad y ventas no se han visto interrumpidas, valorando especialmente la “exitosa campaña de Navidad” y sus marcas icónicas como Nenuco, Pinypon y Nancy.​

Reorganización integral

La propia multinacional italiana ha anunciado un plan de reorganización integral, con la intención de optimizar sinergias internas, crear una estructura cohesionada y adaptarse mejor a las nuevas condiciones de consumo y competencia mundial. Se espera que estas medidas posicionen al grupo en mejores condiciones para cumplir sus compromisos financieros y mantener su rol relevante en el sector del juguete.​

Aunque la situación financiera de Giochi Preziosi sigue siendo delicada y el escenario para Famosa es incierto, ambos grupos trabajan en planes de reestructuración y negociaciones con bancos y fondos para garantizar la continuidad de sus operaciones.