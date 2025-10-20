Los arquitectos de Alicante alertan de que "el alquiler ha empobrecido al 40 % de las familias"

"El alquiler ha empobrecido al 40 % de las familias". Así destaca el presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante (CTAA) Emilio Vicedo, la gravedad de la situación en el mercado inmobiliario en España.

Este es uno de los temas abordados en el Foro de Vivienda Sostre, inaugurado este lunes dentro de la programación del Festival TAC! de Arquitectura Contemporánea. En él recuerdan que la vivienda es una cuestión de justicia social, cohesión urbana y futuro.

Los ponentes coincidieron en señalar que se trata de uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, no solo en Alicante, la Comunidad Valenciana o España, sino también a escala global.

Los datos expuestos ayudaron a dimensionar el reto. En España se han identificado más de 5,5 millones de hogares en riesgo de no disponer de un techo adecuado.

El presidente del CTAA recuerda que "la vivienda se ha encarecido más de un 30 % en los últimos años (+8,4 % en 2024) mientras los salarios permanecen prácticamente estancados".

A esto se suma que la emancipación juvenil se sitúa en el 14,8 % mientras que solo el 3,3 % del parque se destina a vivienda social (frente al 8 % europeo) y apenas el 2,8 % se alquila por debajo del precio de mercado.

La bienvenida a la primera jornada del foro corrió a cargo del presidente del CTAA. Vicedo subrayó que "en Alicante hemos comprobado que la vivienda no es solo ladrillo: es vida cotidiana, empleo local y barrios habitables. Por eso hemos reunido perfiles jurídicos, técnicos y sociales: porque la solución nace de la cooperación y se concreta en proyectos reales para nuestras comarcas".

Entre las intervenciones institucionales, el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, definió la vivienda como "un problema de Estado y de todos". Abogó por eliminar trabas y suprimir impedimentos, destacó la importancia de las ECUV y la necesidad de fijar requisitos claros para acortar plazos.

"Acceder a una vivienda es una forma de libertad para tener una vida plena. Era necesario crear el marco jurídico adecuado", señaló. Asimismo, indicó que una de las herramientas para agilizar los trámites son las ECUVS y para solventar la necesidad de vivienda social, el plan VIVE.

Por su parte, el concejal de Movilidad y presidente del Patronato de la Vivienda, Carlos de Juan, detalló las líneas de actuación municipales impulsadas desde 2017 para aumentar el parque de vivienda en el término municipal, a lo que se suma el bono alquiler para jóvenes.

La representante del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, María José Peñalver, advirtió que "la vivienda es un gran problema. Cualquier joven es hoy vulnerable. Estamos normalizando que alquilen por habitaciones, y esto no es bueno ni sano. Es un problema complejo".

El consejero de Cuatrecasas, Sergio Fernández, valoró la creación del foro y su capacidad para debatir las principales problemáticas del sector. En la misma línea, el director de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló, apeló al compromiso profesional del sector indicando que "los arquitectos tenéis la obligación de generar belleza que perdure".

