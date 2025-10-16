El barrio de Alicante donde más ha subido la vivienda es uno de los más estigmatizados: un 26% más que en 2024

Vistas de la ciudad de Alicante, al fondo la conocida como Zona Norte.

El barrio de Alicante donde más se ha encarecido la vivienda durante el último año no está junto al mar ni en el centro. Se trata de Virgen del Remedio, en la Zona Norte, uno de los barrios históricamente más estigmatizados de la ciudad.

Según los últimos datos del portal inmobiliario Idealista, el precio medio en septiembre de 2025 ha subido un 26,2 % respecto a 2024, situándose en 1.152 euros por metro cuadrado, su máximo histórico.

Desde que terminó la pandemia, el precio medio de la vivienda en Alicante no ha dejado de subir. La escalada afecta tanto al mercado de compraventa como al alquiler, y aunque los barrios más caros siguen siendo los mismos, el crecimiento se ha extendido a toda la ciudad.

En conjunto, el precio medio de la vivienda en Alicante alcanza los 2.471 €/m2 en septiembre de 2025, un 15,8 % más que un año antes.

Las zonas más caras continúan siendo el centro, con 3.260 €/m2, y la Playa de San Juan, con 3.553 €/m2. Sin embargo, la mayor subida no se ha producido en estos barrios, sino en los más humildes.

Virgen del Remedio lidera la subida

La zona de Virgen del Remedio-Juan XXIII registra la mayor variación anual de toda la ciudad, con ese incremento del +26,2 %. Aun así, sigue siendo el barrio más económico para vivir.

El dato es especialmente relevante porque supera los precios de la burbuja inmobiliaria de 2008. En febrero de 2009, el valor medio apenas alcanzaba los 977 €/m2. Ahora, con 1.152 €/m2, la zona marca un nuevo récord.

Si se desglosa por sectores, Colonia Requena-Virgen del Carmen se sitúa en 999 €/m2, mientras que Virgen del Remedio-Parque Lo Morant alcanza los 1.200 €/m2, con el mismo crecimiento anual del +26,2 %, también en máximos históricos.

En comparación, los aumentos en los barrios más caros son menores: la Playa de San Juan sube un +19,4 %, y el centro, un +15,1 %.

Una zona marcada por los prejuicios

Virgen del Remedio, Juan XXIII y Colonia Requena conforman la conocida Zona Norte de Alicante, una de las áreas con peor reputación de la ciudad. Históricamente, ha estado asociada a la pobreza, la inmigración y la delincuencia, con edificios envejecidos y servicios públicos limitados.

Sin embargo, los propios vecinos rechazan esa imagen. En declaraciones a EL ESPAÑOL de Alicante, uno de los vecinos, explicó que la inseguridad que se percibe desde fuera no se vive realmente dentro, aunque sí sienten “cierto abandono por parte del Ayuntamiento”.

Planes municipales

El Plan Integral ‘Barrios Zona Norte de Alicante’ nació en 2004 tras la demanda vecinal de medidas para frenar el deterioro físico y social de la zona. Desde entonces, el Ayuntamiento ha intentado impulsar proyectos de rehabilitación, seguridad y mejora educativa, aunque con resultados desiguales.

Actualmente, el Consistorio trabaja en el Plan Integral de Recuperación de los Barrios Zona Norte de Alicante, que contempla la rehabilitación de 456 viviendas en Virgen del Remedio con fondos europeos.

El proyecto incluye la mejora energética y de accesibilidad de siete edificios. Sin embargo, la primera licitación quedó desierta, ya que ninguna empresa quiso asumir la obra, lo que ha obligado al Ayuntamiento a lanzar una nueva convocatoria.

El alquiler también se encarece

El precio del alquiler en Virgen del Remedio también ha subido. Según Idealista, el metro cuadrado se paga a 9,9 euros, con una variación anual del +6,5 %. Aunque sigue siendo uno de los distritos más baratos de la ciudad, el número de viviendas disponibles es mínimo.

Al buscar en el portal, apenas se encuentran diez anuncios de pisos en alquiler en Virgen del Remedio y Juan XXIII. Los precios oscilan entre los 800 euros mensuales por un segundo sin ascensor de tres habitaciones y los 1.100 euros de un piso de cuatro dormitorios y 100 metros cuadrados en la calle Pintor Astorza y Triay.