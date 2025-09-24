La empresa alicantina ante los riesgos jurídicos: EL ESPAÑOL, EXCOM y Aguas de Alicante debaten sobre compliance

El compliance, o cumplimiento normativo, es una disciplina esencial que busca garantizar que empresas y administraciones públicas actúen conforme a las leyes, reglamentos y estándares éticos aplicables, previniendo así delitos, sanciones económicas y daños reputacionales. En España, la exigencia de departamentos especializados en compliance se ha convertido en una obligación transversal en 2025, impulsada por la reforma normativa y la necesidad de adaptar las empresas y entidades públicas a los nuevos riesgos regulatorios y sociales.

Ante esta realidad jurídica y empresarial, EL ESPAÑOL De Alicante en colaboración con el despacho de abogados especializado en compliance EXCOM y la empresa Aguas de Alicante, celebrará este viernes, 26 de septiembre, la I Jornada Compliance en el ámbito empresarial alicantino, a las 9.30h en Museo de Aguas de Alicante (Pozos de Garrigós). Los interesados pueden inscribirse aquí.

A partir de reformas legislativas recientes, todas las empresas y administraciones públicas en España están obligadas a instaurar departamentos de compliance o, al menos, un responsable de compliance. El objetivo es evitar imputaciones penales y administrativas, además de proteger la reputación corporativa en casos de sanción o mala gestión de riesgos. Además, la Ley 2/2023 de protección al informante obliga a las entidades a tener canales internos de denuncia.

Con esta jornada, los organizadores pretenden concienciar al empresariado alicantino de la necesidad de revisar el conjunto de prácticas y procedimientos que identifican, asesoran y supervisan los riesgos legales y normativos de una organización, velando por el cumplimiento de la legalidad y el desarrollo de una cultura ética. Y para ello, los departamentos de compliance trabajan en la prevención, detección y gestión de posibles infracciones que puedan afectar a la organización, sus empleados o sus clientes.

Cartel de la jornada.

La jornada contará con la intervención del magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro, que en los últimos años ha desarrollado un intenso trabajo jurídico en este campo. Tras la cual, se celebrará una mesa redonda moderada por el delegado de EL ESPAÑOL de Alicante, Héctor Fernández, y con la participación del abogado Miguel Campoy Suárez, socio-director del despacho EXCOM y Carmela Sánchez-Medina, directora jurídica y compliance officer en Aguas de Alicante.

En los últimos tiempos son muchos y variados los casos judicializados en España que se podían haber prevenido con un departamento de compliance en las empresas y administraciones afectadas. Desde prevención del blanqueo de capitales y delitos financieros; gestión de riesgos penales asociados a la corrupción, soborno y malas prácticas; protección de datos y privacidad de clientes y empleados; prevención de riesgos laborales y seguridad; y detección y gestión de posibles fraudes internos a través de canales de denuncia.

El magistrado Vicente Magro expondrá cómo deben actuar las empresas para evitar, con el compliance, el fraude Interno de directivos y empleados que pueden cometer delitos de apropiación indebida o administración desleal y cómo se deben implantar estos programas en las empresas.

Además, hablará sobre cómo se actúa cuando el delito se ha cometido en el seno de la empresa así como la responsabilidad civil que puede contraer ésta en estos casos, además de los seguros de empresas para cubrir estos daños y la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo en este ámbito.

Miguel Campoy asegura que "los modelos de prevención de delitos son esenciales para la empresa. La oportunidad que brinda EL ESPAÑOL dirigido a la empresa alicantina es una excelente iniciativa, además de pionera en nuestra provincia, para concienciar más, si cabe, al empresario sobre la imprescindible necesidad de contar con programas eficaces que proporcionen mayor seguridad en todos los ámbitos y, especialmente, en la competitividad de las empresas".

"El empresario alicantino y sus directivos deben ser conscientes de la dirección que apuntan los cambios legislativos de los últimos años. En este sentido, las Jornadas que organiza El Español van a contribuir a mejorar la competitividad de la empresa y dotar de mayor seguridad hacia la integración de una verdadera cultura ética y de cumplimiento como valor estratégico. Además de ser una necesidad legal, debe ser una necesidad estratégica", añade el abogado alicantino.

Por su parte, Carmela Sánchez-Medina explica que "compliance officer" es "la persona que identifica, asesora, monitorea y alerta de los riesgos en que puede incurrir una empresa. Aguas Municipalizadas de Alicante fue pionera en instaurar un sistema de compliance, teniendo claro desde el primer momento que estos modelos de organización y gestión deben promover una verdadera cultura ética corporativa de respeto a la Ley, donde la comisión de un delito constituya un acontecimiento accidental y la exención de pena, una consecuencia natural de dicha cultura".

"Una de las ventajas de tener un sistema robusto de compliance, es la reducción o eliminación de la responsabilidad legal y penal de las empresas, al demostrar que disponen de los medios y sistemáticas adecuadas en la gestión del compliance", añade la responsable de Aguas de Alicante.

Personalmente entiendo un sistema de compliance como un seguro de vida para la empresa, ya que el incumplimiento normativo conlleva sanciones que, en función de su gravedad podrían incluso derivar en el cierre de la empresa, por lo que es vital integrar estos sistemas en la cultura empresarial, creando un marco de compromiso y confianza con todas las personas relacionadas con la organización, tanto trabajadores como clientes y proveedores", concluye Sánchez-Medina.