Los cítricos de Alicante sufren el mayor descenso de producción de España y caen un 15 %

Los agricultores de Alicante sufren las mayores caídas en los cultivos de cítricos de todo el país. Asaja Alicante

La provincia de Alicante lidera eldescenso nacional de producción de cítricos en 2025/26 en todo el país con una caída del 15,2 %, superando la histórica caída de cosecha nacional de -10,8 %, la más baja de los últimos 16 años.

El mayor perjudicado ha sido el limón (-21,9%) debido a sus elevadas necesidades de riego no satisfechas. Y el segundo cítrico más castigado es la mandarina, que cae un -16,5%.

Asaja Alicante ha informado de los malos datos de la campaña y ha relacionado el desplome con la restricción del riego de hasta un 57 % desde el inicio del año hidrológico hasta abril y del 33 % desde abril a septiembre por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura.

A la delicada situación se ha sumado la llegada de una plaga de trips de Sudáfrica, unos hongos que han convertido a Alicante en la zona cero, afectando la productividad y calidad de cultivos clave.

Esta plaga impide a los árboles brotar en verano, ocasionando una floración muy débil en 2025, lamentan.

El tercer causante de este año negro para el campo alicantino ha sido la lluvia.

La escasa pluviometría registrada durante el anterior año hidrológico en Alicante, agravado por el recorte al regadío, ha frenado la producción.

Preocupación por el limón

Los agricultores de alicante muestran especial preocupación por la producción de limón.

Las previsiones nacionales del Ministerio para la campaña 2025/26, que estiman tan solo 866.654 toneladas de limón, son inferiores a la demanda proyectada para 2026 y "pueden poner en riesgo el abastecimiento, especialmente para la industria de transformación", explican desde la asociación agraria.

"En contraposición a esta reducción en el volumen, la calidad del limón en la próxima cosecha será significativamente superior, lo que permitirá un mayor aprovechamiento para el mercado en fresco", afirma el presidente de Asaja Alicante y citricultor de la Vega Baja, José Vicente Andreu.

Según Asaja, esto garantizará el suministro para el consumo directo, pero genera incertidumbre en el sector industrial, que podría enfrentarse a un déficit de materia prima para la elaboración de zumos y derivados en un contexto internacional de fuerte demanda de zumo.

Por ello, han hecho un llamamiento a las administraciones "para que impulsen medidas de apoyo rotundo al sector citrícola frente a los desafíos derivados de la falta de agua y del mapa geopolítico, promoviendo la competitividad de los productores alicantinos, que continúan siendo un pilar clave de la economía agraria de la provincia", explica.

Subida del limón

Para hacer frente a las graves caídas, piden que las cotizaciones para el agricultor de limón suban al menos un 50 % respecto a las de la campaña anterior para poder cubrir el incremento de costes que ahora tienen que asumir los agricultores derivados de la caída de producción.

"Desde Asaja Alicante animamos a defender precios acordes a la situación actual: los agricultores no deben admitir precios a la baja, pues no existen razones que lo justifiquen. Y, sobre todo, se debe fijar los precios en función del rendimiento por hectáreas y la buena calidad de esta cosecha, y no tomar como referencia el precio por kilo del año anterior", añaden.

La asociación concluye reivindicando un control de plagas más eficiente y que se respete el derecho al agua para el desarrollo sostenible de la agricultura.

"Siempre hemos anunciado que cuando falte el agua, la cesta de la compra subirá", finaliza Andreu.