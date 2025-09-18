Pedro Sánchez promete más de 1.000 millones de inversión en el aeropuerto de Alicante entre 2027 y 2031

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant (d), y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a su llegada a la presentación de las inversiones previstas en los aeropuertos durante el quinquenio 2027-2031, que se espera que dupliquen las de los últimos años. Morell EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado más de 1.000 millones de euros de inversión en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández en el periodo 2027-2031.

El jefe del Ejecutivo lo ha comunicado en la propia infraestructura alicantina durante la presentación del plan económico de Aena para modernizar sus aeropuertos con una inversión histórica de cerca de 13.000 millones, enmarcada en el proyecto DORA III (Documento de Regulación Aeroportuaria).

En total, serán 1.154 millones de euros de inversión. Las actuaciones se harán sobre el conjunto del área terminal, aparcamientos, viales y otros elementos de la urbanización. La superficie actual del terminal se incrementará en casi un 30 %.

Sánchez ha explicado que "se ampliará el edificio de la terminal y se creará la nueva calle de rodaje que merecía", entre otras modernizaciones para hacer frente a los nuevos récords de pasajeros que se prevén en los próximos años.

Durante su intervención también ha celebrado los récords del aeropuerto, que ha superado los dos millones de pasajeros y las 12.000 operaciones en el mes de agosto.

Y ha elogiado a los directivos y trabajadores del aeropuerto de Alicante-Elche por ser "el mejor de Europa durante cinco años consecutivos".

El presidente del Gobierno ha indicado que la infraestructura superará los 20 millones de pasajeros este año y que uno de cada tres pasajeros de los 217 millones que ya han viajado por la red de Aena ha pasado por la Comunitat Valenciana.

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha bromeado con el lugar del anuncio y ha asegurado que no se ha escogido Alicante porque sea su "segunda tierra", sino porque "quería que fuera en un aeropuerto importante de nuestra red, no todo gira en torno a Madrid y Barcelona".

Y ha calificado este plan como "el más ambicioso de Aena, la empresa más prestigiosa de la gestión aeroportuaria del mundo".

Mejoras

Desde Aena han señalado que es preciso intervenir en el edificio procesador con el fin de dotar al aeropuerto de un nuevo control de seguridad con la más moderna tecnología que permita no tener que sacar los líquidos ni dispositivos electrónicos del equipaje de mano; esto proporciona una mayor calidad y mejora los tiempos de paso.

En segundo lugar, el antiguo terminal será demolido y en esa zona se construirá un nuevo dique para tráfico no Schengen.

Esto viene derivado fundamentalmente de los nuevos requisitos en control fronterizo, unido a un tráfico internacional mayoritariamente británico y la necesidad de dotar a esos pasajeros de una zona de mejor calidad y con una amplia oferta de servicios; estas nuevas puertas de embarque estarán asistidas por pasarelas. También se realizarán actuaciones en los accesos y aparcamientos.



Además, están previstas mejoras en las calles de rodaje en plataforma que reducirán los tiempos de rodaje de las aeronaves y la construcción de una calle de salida rápida para conseguir la misma operatividad desde ambas cabeceras de pista.

"Con estas actuaciones se ganará no solamente la capacidad, sino la eficiencia de las mismas, lo que redunda en menores emisiones al reducir los tiempos de espera en el aire y abandonar antes la pista", han manifestado desde la compañía.



Si bien han recordado que todavía no ha comenzado la redacción del proyecto.

Al acto también han acudido la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé y el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena.