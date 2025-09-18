El jefe de los TEDAX explica al empresariado alicantino como enfrentarse con el miedo y la incertidumbre

El miedo es bueno porque ayuda a identificar el peligro, focalizar el problema y dirigir la acción. Bajo estas premisas, Julio de la Iglesia, jefe de los TEDAX (Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos de la Policía Nacional) se ha dirigido al empresariado alicantino en el inicio de curso del Cámara Business Club, con el objetivo de ayudarles a superar la actual incertidumbre económica.

Una conferencia circular que, alejada de la actualidad política y económica, ha recordado a las de Kintín Muñoz o Alex Roca en este mismo foro. Experiencias alejadas del ámbito empresarial que, sin embargo, aportan perspectivas diferentes a los profesionales para afrontar su día a día.

De la Iglesia ha explicado que cuando nos enfrentamos al miedo, desde cualquier ámbito, hay que hacerlo conscientes de 5 factores: la motivación, el control, la certeza, la capacidad y el coraje. Y uno a uno ha ido desgranando las cualidades de estos cinco factores imprescindibles para responder con éxito a cualquier situación que genere desasosiego.

"Tener miedo es inevitable, pero superarlo es vuestra decisión", ha señalado el artificiero. "No hay que tener miedo a fracasar, sino a no conseguir un aprendizaje de ese fracaso, una experiencia que nos ayude en situaciones futuras", ha explicado De la Iglesia a un nutrido público de empresarios y directivos en el restaurante del Campo de Golf de El Plantío.

El miedo hace que te concentres, ha comentado el coach mientras aludía a sus experiencias de niño y de joven. Despertar la motivación para superarlo no es tarea fácil, "pero esa motivación no podemos buscarla en el reconocimiento del exterior sino en nuestra propia autoestima. Cuando verdaderamente identificamos qué es lo que nos importa, empieza el camino hacia el éxito".

Para ello es necesario, después de identificar qué es lo que nos produce el miedo o la incertidumbre, el compromiso con nuestro objetivo y las capacidades con las que contamos para lograr ese éxito en lo que nos hemos propuesto. "La formación es crucial", ha recordado el artificiero. "Nuestra identidad está llena de prismas, debemos buscar la que nos ayuda en esa situación de peligro", ha añadido.

Además, se ha centrado en la gestión de los equipos con un compromiso y unos objetivos compartidos, con cohesión, diálogo y respeto entre tus trabajadores y lealtad ante los clientes. "Solo con la acción se alcanzan las metas. Rumiando un problema no lo vas a solucionar. Con coraje, porque etimológicamente esa palabra procede de 'corazón'. Rendirte no te salva", ha concluido el conferenciante.

"De la conducta de cada uno depende el futuro de todos". Con este mensaje final De la Iglesia ha valorado el "cumplimiento del deber" como imperativo personal y de la sociedad. "¿Cómo queremos vivir, como héroes o como cobardes? El éxito no es una casualidad, es una probabilidad que está más cerca de quienes se preparan para alcanzarlo", resumió De la Iglesia.