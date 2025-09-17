La oferta de viviendas en venta cae un 66 % en Alicante desde máximos de 2019

El mercado inmobiliario en Alicante sigue bajo tensión. Los precios de la vivienda, tanto en venta como en alquiler, no han dejado de subir desde el final de la pandemia, sobre todo en las ciudades turísticas.

La falta de oferta frente a una demanda creciente empuja los precios al alza y las previsiones apuntan a que la situación se mantendrá, ya que en España sigue faltando vivienda y, aunque se construya más, no parece que vaya a resolverse a corto plazo.

Según datos de Idealista, la oferta de viviendas disponibles en España se ha reducido un 39 % desde 2019. La caída ha sido generalizada en todas las provincias y capitales, aunque con diferente intensidad.

Alicante pierde oferta

En ciudades como Valencia la caída del stock de viviendas llega al 78 %, la más intensa de España. Le siguen Segovia y A Coruña con un 77 %.

En este contexto, Alicante también se sitúa entre las capitales más afectadas, con una reducción del 66 % de la oferta desde los máximos alcanzados en 2019, según afirman desde Idealista.

Otros grandes mercados presentan descensos significativos, como Sevilla (-67 %), Bilbao (-75 %) o Madrid (-53 %). En Barcelona la caída se sitúa en el 47 %, mientras que en Málaga baja un 45 %.

La provincia de Alicante

A diferencia de la capital, la provincia de Alicante presenta uno de los descensos más moderados de toda España.

La reducción de la oferta ha sido del 17 %, lo que la sitúa junto a Jaén (-19 %) como las dos provincias donde menos ha caído el stock de vivienda.

Esto refleja un contraste evidente: mientras en la capital alicantina el acceso a la vivienda se complica cada vez más, en el conjunto provincial todavía existe un margen algo mayor para encontrar oferta, aunque los precios también van al alza.

Precios en Alicante

El precio medio de la vivienda en la provincia de Alicante se sitúa en 2.595 euros por metro cuadrado en agosto de 2025, lo que supone un aumento del 14,8 % respecto al año anterior.

En la ciudad de Alicante, el precio alcanza los 2.437 euros por metro cuadrado, con un incremento interanual del 14,3 %. Un crecimiento que muestra cómo la presión del mercado sigue sin dar tregua.

Cómo está el mercado en Alicante

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos realizado una búsqueda en Idealista para comprobar la situación real del mercado en la ciudad. El resultado refleja claramente la brecha entre precios y disponibilidad:

En las zonas más económicas, por debajo de los 80.000 euros, apenas hay 180 viviendas a la venta.

Entre los 100.000 y 120.000 euros, el mínimo para encontrar viviendas en condiciones de entrar a vivir, la cifra cae a 93 inmuebles.

El rango entre 120.000 y 150.000 euros concentra 362 viviendas, mientras que entre 150.000 y 200.000 euros hay 625 disponibles. En la franja de 200.000 a 260.000 euros aparecen 492 viviendas.

El grueso del mercado está en los precios más altos: a partir de 280.000 euros, se registran 2.255 viviendas en venta en la ciudad de Alicante.