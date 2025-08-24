Esta es la fecha a partir de la que se puede cobrar el adelanto de las ayudas de la PAC en la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca presenta el calendario de pagos de las subvenciones europeas de la Política Agraria Común de las que se benefician más de 37.000 agricultores y ganaderos. Las correspondientes al nuevo curso se pueden abonar a partir del 16 de octubre.

El repaso a las cuentas que realiza la Generalitat destaca que la denominada Solicitud Única realizada en 2024 ha permitido abonar 104,1 millones de euros.

Esta cantidad se ha dividido durante el año, como es habitual. La primera parte se inició en octubre del pasado año como el anticipo de estas ayudas.

La Generalitat destaca a través de un comunicado que a fecha de 30 de junio de 2025 ya se han saldado las ayudas correspondientes al año 2024, tal y como establece la normativa europea en su calendario de pagos.

En concepto de ayudas directas de apoyo a la renta, que tienen como objetivo mantener la actividad agraria, se han alcanzado los 85,6 millones de euros pagados. De estas ayudas se han beneficiado exactamente 37.716 agricultores y ganaderos.

El calendario se reinicia otra vez ahora y será a partir de octubre cuando se pueda abonar el anticipo de ayudas de la PAC 2035. En esta ocasión la Comisión Europea permite anticipar hasta un máximo del 70 % de los pagos directos de la PAC, incluidos en la solicitud única de ayuda.

La Generalitat destaca que "en los últimos años, la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha cumplido con las expectativas de hacer los pagos en plazo y al ritmo de las comunidades más ágiles de España".

El director general de la PAC, Ángel Marhuenda, remarca la importancia de cumplir con estas previsiones. Así, recalca que "un año más, la Conselleria apuesta por hacer efectivo el apoyo a la renta de los titulares de las explotaciones agrarias, expuestos continuamente a las condiciones climáticas extremas y cambiantes y al vaivén del mercado".

Por estas razones, prosigue Marhuenda, "anticipar las ayudas de la PAC resulta imprescindible". En esa línea subraya que "estas cifras reflejan el compromiso firme del gobierno valenciano con los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana, que afrontan cada campaña numerosos retos".

Y más ayudas

"Nuestra prioridad es garantizar que las ayudas lleguen a tiempo y con eficacia, porque sabemos que de ello depende en muchos casos la viabilidad de las explotaciones", recalca.

El desglose del calendario de la PAC permite a la Conselleria repasar las otras líneas que ofrece y que suman un importe de 18,5 millones de euros.

En ellas se incluyen las ayudas agroambientales por el cultivo del arroz en la zona de la Albufera y de la Marjal de Pego-Oliva, la protección de avifauna en la Zona de Fontanars dels Alforins, las de conservación de la raza de oveja guirra, así como las ayudas a la producción ecológica y al mantenimiento de explotaciones agrarias en zonas de montaña o zonas con limitaciones naturales. De ellas se han beneficiado 4.823 personas.