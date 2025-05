Oliu (Sabadell): "El análisis de la CNMC de la opa del BBVA se hizo con una metodología que tenía debilidades"

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, critica en Alicante "el análisis de Competencia" de la opa del BBVA sobre su entidad porque considera "se hizo con una metodología que tenía debilidades" y que "tendría que revisar".

La oferta pública de adquisición lanzada el 29 de abril de 2024 por el BBVA es la protagonista de la nueva sesión del Cámara Business Club, un encuentro en el que Oliu recuerda que el poder de decisión lo tienen los accionistas y que estos "tendrán que decidir si deja de invertir en un banco español por uno mexicano, sudamericano y turco".

En un pormenorizado repaso de la situación económica en la que se encuentra su entidad, Oliu ha pasado de puntillas por la perspectiva política: "Para mí la decisión política es un dato, no forma parte de mi negociado".

"Soy muy respetuoso", señala al respecto antes de afirmar que "el Gobierno tendría que mirarlo desde otra óptica". De hecho, ahí subraya que está "expectante" ante la resolución que se tomará desde Economía.

Mientras, en un discurso muy enfocado a convencer a los numerosos accionistas de la provincia de Alicante provenientes de la antigua CAM, Oliu alaba la gestión de su CEO, César González-Bueno: Este equipo tiene un riesgo bajo para los próximos años. Lo de la opa es meterse en riesgos que haremos notar a los accionistas para que tomen las decisiones correctamente".

En esa línea, el presidente recuerda que estamos aún en una fase del proceso en el que "solo hay opiniones y manifestaciones que pueden diferir mucho" de lo que se presente oficialmente porque "el juego empieza el día que empiece la opa. Esto todavía no ha empezado" en referencia a este proceso que lleva ya más de un año.

Y ahí se permite un breve paréntesis, a preguntas de los empresarios que han acudido a este evento en las instalaciones de la Cámara de Alicante junto al puerto, para reconocer que "viviría muy bien si no hubiese la opa, que me ha dado bastante trabajo, y eso no está mal".

De momento sabe que los plazos oficiales marcan que la decisión de Competencia, es decir, del Gobierno, tiene como máximo hasta finales de junio. De autorizar Moncloa la operación, un sí que parece esperar, sería cuando se inicie de verdad ese proceso en el que se tendrían que presentar la información a los accionistas, con lo que le espera un verano agitado.