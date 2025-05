Paloma Algaba, asesora inmobiliaria: "Esta es la milla de oro alicantina y donde quieren vivir los famosos"

Cuando los famosos buscan su pedazo de paraíso en el Mediterráneo, cada vez miran en la misma dirección: Jávea.

Esta localidad alicantina se ha convertido en el refugio predilecto de celebrities, deportistas y grandes fortunas que quieren sol, privacidad y lujo sin perder el encanto del pueblo costero.

Y si alguien conoce bien este fenómeno es Paloma Algaba, asesora inmobiliaria y CEO de InmoVillas Jávea, que lo resume con rotundidad a EL ESPAÑOL de Alicante: "Esta es la milla de oro alicantina y donde quieren vivir los famosos".

Con casi 30 años de experiencia y nacida en este paraíso entre el Cabo de San Antonio y el Cabo de la Nao, Algaba lo tiene claro: "Jávea es bastante más exclusivo que otras localidades cercanas como Dénia o Moraira".

Y ese sello de exclusividad ha disparado el mercado hasta cifras impensables hace tan solo unos años.

Hoy, quien quiera pisar esta milla de oro debe estar dispuesto a invertir fuerte: apartamentos que rondan los 400.000 euros y casas frente al mar que se venden entre los 2 y 5 millones.

"Ahora, por 300.000 euros, no tengo ni apartamentos que ofrecerte. A veces entran clientes diciendo que buscan algo con un presupuesto de 200.000 euros, y me da hasta vergüenza decirles que eso ya no existe", reconoce Algaba.

El rincón favorito de las celebrities

Y no es casualidad que Jávea se haya convertido en el nuevo escondite predilecto de las celebridades.

Algaba desgrana nombres propios que ya han caído rendidos ante los encantos del municipio: "Pablo Motos tiene casa aquí y trae a muchos amigos: Pilar Rubio y Sergio Ramos suelen venir, aunque no tienen casa. Blanca Suárez también viene mucho, y Javier Cámara, que sí tiene casa aquí, igual que Matías Prats".

Hasta Matt Damon, estrella internacional, ha disfrutado de esta joya alicantina.

El puerto, con su exclusivo Club Náutico, marca ahora el nuevo epicentro del lujo.

"Le hemos vendido a un americano, por videollamada, una casa por 2,5 millones de euros", relata Algaba. Mientras tanto, las parcelas en Calablanca, con vistas que quitan el aliento, se negocian entre 3 y 4 millones.

La fiebre del lujo

El atractivo de Jávea va mucho más allá del glamour: privacidad, conexión con los aeropuertos de Alicante y Valencia, y una oferta sólida de colegios internacionales que seduce a familias extranjeras.

La asesora inmobiliaria lo resume en una frase contundente: "Los famosos buscan privacidad para poder disfrutar de su intimidad sin miedo a ser cazados. Grandes propiedades, bien ubicadas y con vistas al mar".

Pero no solo son los rostros conocidos los que han puesto a Jávea en el mapa. Las redes sociales y los influencers han jugado su papel. "La famosa puerta azul del Portichol se convirtió en un icono. Y Pablo Motos, con su vídeo, fue quien realmente puso a Jávea en el mapa", afirma.

Desde la pandemia, la fiebre inmobiliaria en la localidad ha entrado en ebullición. Las viviendas con vistas al mar parten ya de 1,2 millones, y en primera línea, las cifras vuelan hasta los 5 millones. "Es de locos lo que está pasando aquí", resume Algaba.

Inversores al acecho

La llegada masiva de compradores con alto poder adquisitivo, -especialmente de Polonia, Rusia, Ucrania y Países Bajos-, ha revolucionado el mercado. "Después del Brexit y con la guerra de Ucrania, hemos visto un auge de compradores del Este que buscan invertir aquí", explica.

Y es que hasta las casas para reformar se han convertido en objeto de deseo. Inversores, sobre todo holandeses, las compran, las reforman y las venden duplicando su precio en un ciclo que no da tregua.

Un bungalow de tres habitaciones puede alcanzar los 850.000 euros y, según Algaba, "hemos vendido en primera línea por un millón de euros viviendas que todavía necesitaban ser modernizadas".

La comparación con otros destinos premium también juega a favor de Jávea: "En Baleares, una casa en primera línea puede costar entre 7 y 8 millones de euros. Aquí, por 3 o 4 millones, te llevas algo similar", apunta la experta.