Ya es oficial: la Generalitat Valenciana confirma que puedes ahorrarte hasta 1.100€ en la declaración de la Renta

En los últimos días, todo el mundo habla de lo mismo: la declaración de la renta. Desde el pasado 2 de abril y hasta el 30 de junio, los contribuyentes pueden presentar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2024.

Aunque para muchos se trata de un trámite tedioso, también representa una oportunidad para beneficiarse de distintas deducciones, sobre todo las autonómicas.

En el caso de quienes residen en la Comunitat Valenciana, hay una especialmente interesante si vives de alquiler: la deducción por arrendamiento de vivienda habitual.

Residentes de la Comunitat Valenciana

Esta deducción no se aplica a nivel estatal, sino exclusivamente a nivel autonómico. Es decir, si decides acogerte a ella, no podrás aplicar simultáneamente la deducción estatal por alquiler.

Sin embargo, en la mayoría de los casos resulta más ventajosa, siempre que cumplas con los requisitos establecidos por la Generalitat Valenciana.

El porcentaje y la cantidad que puedes deducir dependen de tus circunstancias personales y de tu nivel de ingresos.

En una situación general, el contribuyente puede deducir el 20 % del total pagado en concepto de alquiler, con un límite máximo de 800 euros.

Sin embargo, si la persona que presenta la declaración tiene una renta igual o inferior a 30.000 euros y, además, es menor de 35 años, tiene una discapacidad igual o superior al 65 %, o ha sido víctima de violencia de género, el porcentaje sube al 25 % y el límite aumenta hasta los 950 euros.

El tramo más alto se reserva para quienes, cumpliendo esas mismas condiciones, tienen una renta igual o inferior a 25.000 euros.

En ese caso, la deducción puede llegar al 30 % del alquiler pagado durante el año, con un tope de 1.100 euros.

Si la declaración es conjunta, el límite de ingresos se amplía hasta los 50.000 euros, lo que permite acceder a estas ventajas fiscales en pareja.

Requisitos que debes cumplir

No todo el mundo puede beneficiarse de esta ayuda fiscal. Para aplicar la deducción, es imprescindible que el contrato de alquiler esté legalmente a tu nombre, que se trate de tu vivienda habitual y que la vivienda esté ubicada en la Comunitat Valenciana.

Además, deberás poder acreditar los pagos mediante transferencias bancarias o recibos, y tener a mano el contrato de arrendamiento firmado, el NIF del arrendador y la referencia catastral del inmueble.

Es fundamental no superar los límites de renta establecidos, que son de 30.000 euros en declaración individual y de 50.000 euros en declaración conjunta.

La Agencia Tributaria también exige que no se aplique esta deducción junto con la estatal, por lo que es necesario elegir una u otra.

En general, la autonómica suele ser más favorable, sobre todo en los casos en los que se cumplen condiciones especiales como ser joven, tener una discapacidad reconocida o haber sufrido violencia de género.

En estos casos, también se exigirá documentación oficial que lo acredite, como un certificado de discapacidad o una resolución administrativa.

Casos en los que no puedes aplicarla

No podrás acceder a esta deducción si estás viviendo en casa de tus padres aunque estés pagando parte de los gastos, si no resides de forma habitual en la vivienda alquilada o si no puedes demostrar los pagos.

Tampoco podrás beneficiarte si el contrato de arrendamiento no está legalmente registrado o si careces de la documentación necesaria.

La deducción por alquiler de vivienda habitual es, sin duda, una de las más potentes de toda la campaña de la renta en la Comunitat Valenciana. Si estás de alquiler y cumples con los requisitos, puedes ahorrarte hasta 1.100 euros.