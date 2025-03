Soy experto inmobiliario y aquí es donde quieren vivir los ricos en Alicante: "Tenemos mucha demanda en ..."

El mercado de la vivienda de lujo en España sigue desafiando cualquier crisis inmobiliaria. A medida que el acceso a la vivienda se complica para muchos ciudadanos, el segmento 'prime' no solo mantiene su atractivo, sino que sigue creciendo a un ritmo constante.

España se ha consolidado como un destino privilegiado para aquellos que buscan lujo y exclusividad, y entre las provincias más demandadas destacan Alicante y Málaga. Pero, ¿qué zonas exactas eligen los compradores con alto poder adquisitivo?

Según los datos recopilados por Idealista, la compra de viviendas por parte de extranjeros en España alcanzó un récord en 2024 con cerca de 93.000 operaciones, representando un 14,6% del total de transacciones inmobiliarias en el país.

Esta cifra no solo demuestra el atractivo del mercado inmobiliario español, sino también la consolidación de un interés creciente por parte de inversores y compradores internacionales.

Dentro de esta tendencia, la Comunidad Valenciana lidera el mercado inmobiliario extranjero con 29.900 compraventas, lo que equivale a casi un tercio de todas las compras realizadas por foráneos en España.

Alicante, la joya de la corona

Si analizamos el desglose provincial, Alicante se posiciona como la provincia más atractiva para los compradores extranjeros, con más de 22.700 transacciones. Esto supone que el 43,8% de las compraventas en la provincia fueron realizadas por ciudadanos extranjeros, convirtiéndola en la región con mayor peso foráneo en toda España.

De hecho, una de cada cuatro viviendas adquiridas por extranjeros en España se encuentra en esta provincia.

Las razones de este interés son variadas, pero entre ellas destacan el clima mediterráneo, la seguridad, la infraestructura y la calidad de vida, factores altamente valorados por los compradores de alto nivel adquisitivo.

La costa alicantina ofrece una combinación de exclusividad, paisajes impresionantes y servicios premium que resultan irresistibles para quienes buscan una segunda residencia o una inversión segura.

Zonas más demandadas

"En la Comunidad Valenciana tenemos villas en enclaves superestratégicos al lado del mar, que son productos muy exclusivos. Y estas viviendas están a lo largo de toda la provincia, aunque fundamentalmente en la costa", así lo explica para EL ESPAÑOL el CEO de K&N Élite, Ihor Katrych.

Según Katrych, una de las zonas con más demanda en Alicante es Altea Hills, un enclave reconocido por su exclusividad y vistas panorámicas al Mediterráneo. "Tenemos mucha demanda en Altea Hills. Aunque vemos el crecimiento en la Playa de San Juan, el Pau 5 y también la zona de Benidorm y Calpe", añade el experto.

Estas zonas no solo destacan por su ubicación privilegiada, sino también por la calidad de sus inmuebles. Villas de diseño contemporáneo, urbanizaciones con acceso restringido, infraestructuras modernas y la cercanía a campos de golf, puertos deportivos y servicios de lujo son algunos de los elementos que las convierten en puntos neurálgicos del mercado inmobiliario 'prime'.

La sostenibilidad, clave en el futuro

El mercado inmobiliario de lujo también está evolucionando hacia modelos más sostenibles, una tendencia que según Katrych será determinante en los próximos años.

"El lujo está también implementando proyectos inmobiliarios sostenibles y colaboramos con promotores, grandes y medianas empresas en la realización de proyectos sostenibles. Se prevé que la sostenibilidad de aquí al 2050 sea la tendencia con mayor impacto en la industria inmobiliaria de Alicante", afirma.

Los compradores de alto poder adquisitivo no solo buscan exclusividad y confort, sino también un compromiso con el medioambiente.

La implementación de energías renovables, la eficiencia energética y el uso de materiales sostenibles son algunos de los aspectos que están marcando la diferencia en las nuevas promociones de lujo.

Más allá de Alicante

Este fenómeno no se limita a la Comunidad Valenciana. Katrych destaca que ciudades como Madrid, Málaga, Marbella y Barcelona también están viendo una consolidación del mercado de lujo.

"Este país ofrece seguridad no solo a nivel de vida, sino financiera y una construcción de mucha calidad, con lo cual los inversores y las consultoras financieras en Nueva York y otras ubicaciones recomiendan la inversión en estas zonas de España. Es una tendencia al alza y si todo va bien y no hay un paro en la economía global nuestro país no dejará de crecer en el mercado inmobiliario", concluye el CEO de K&N Élite.

Sobre K&N Élite

K&N Elite es una compañía de Real Estate fundada en Alicante, especializada en la comercialización y gestión de inmuebles de alto standing.

Con una trayectoria de 10 años, la empresa se distingue por su enfoque personalizado, innovador y sostenible, proporcionando servicios de calidad a clientes nacionales e internacionales.