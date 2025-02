El SEPE te paga 600 € por hacer cursos de formación: estos son los que se pueden hacer desde Alicante

Actualizarse y mejorar habilidades ya no es solo una opción, sino una necesidad en el mundo laboral actual. Sin embargo, muchas personas postergan la formación por falta de tiempo o recursos económicos.

Para facilitar el acceso a nuevos conocimientos, el SEPE ha puesto en marcha una ayuda de 600 euros destinada a trabajadores y desempleados que completen cursos de formación certificados.

¿En qué consiste?

Gracias a los fondos Next Generation EU, el SEPE ha destinado 3,4 millones de euros para financiar cursos que mejoran la empleabilidad. No se trata de un préstamo, sino de una ayuda directa que no hay que devolver.

El objetivo es eliminar las barreras económicas que impiden a muchas personas acceder a formación especializada.

Además, los cursos están diseñados para cubrir sectores estratégicos como la tecnología, la Marina Mercante, la aviación o el manejo de grúas.

¿Cómo obtener los 600 euros?

Para recibir esta ayuda, solo hay que seguir estos pasos:

- Elegir un curso financiado: Hay 76 opciones disponibles con certificaciones reconocidas en el mercado laboral.

- Completar la formación: Algunos cursos requieren superar un examen final.

- Solicitar la ayuda: Tras obtener la certificación, se debe presentar la factura, el justificante de pago y una declaración del centro formador en la web de Fundae.

Plazos y nuevas oportunidades

La primera convocatoria finalizaba en septiembre de 2024, pero se ha ampliado hasta septiembre de 2025 con nuevas formaciones añadidas, incluyendo permisos de conducción para camiones y autobuses. Las ayudas se conceden por orden de solicitud hasta agotar los fondos.

¿Dónde formarse en Alicante?

En la provincia de Alicante, hay varias opciones para aprovechar esta oportunidad:

- Acronautica Mediterraneo SL (Benidorm): Formación en Marina Mercante.

- Charter y Prácticas Náuticas SL (Alicante): Cursos especializados en el sector marítimo.

- Verne Academy SL (Alicante): Certificaciones en tecnología y programas de Microsoft.

Además, existen cursos online para quienes prefieran la flexibilidad de la formación a distancia. Toda la información sobre esta ayuda y los cursos disponibles se puede consultar en el blog de Fundae.

Esta ayuda supone una gran oportunidad para quienes buscan mejorar su perfil profesional sin un gran desembolso. Con 600 euros disponibles y un catálogo de cursos adaptado a distintos sectores, es el momento ideal para dar un impulso a la carrera profesional.