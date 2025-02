El 18 % de las viviendas en Alicante no duran ni 24 horas en el mercado: "Algunas no llegan a publicarse"

El mercado de la vivienda en España ha experimentado un notable encarecimiento en los últimos años, especialmente en las grandes ciudades y municipios costeros. Y Alicante no es una excepción.

La demanda de viviendas en alquiler supera ampliamente a la oferta disponible, lo que ha provocado un incremento en los precios y una reducción del tiempo que las viviendas permanecen en el mercado inmobiliario.

Según el portal inmobiliario Idealista, el precio medio del alquiler en la ciudad ha alcanzado los 11,8 euros por metro cuadrado, un 10% más que en enero de 2024. Así, arrendar un piso de 100 metros cuadrados podría costar alrededor de 1.180 euros al mes.

Esta fuerte presión en el mercado ha dado lugar al fenómeno del 'alquiler exprés', en el que los inmuebles se alquilan en menos de 24 horas. De acuerdo con un estudio de Idealista, un 18% de las viviendas arrendadas en Alicante durante el último trimestre de 2024 no llegó a estar disponible más de un día en el portal inmobiliario.

Alicante se sitúa así al mismo nivel que Sevilla y por encima de mercados como Valencia (14%) o Madrid (13%). En otras localidades españolas, como San Sebastián, Barcelona o Málaga, este fenómeno es aún más acusado, con porcentajes que alcanzan el 20% o más.

No es novedad

El alquiler exprés no es una tendencia nueva en el mercado inmobiliario de Alicante, sino una práctica consolidada desde hace más de un año, según explica Julián de la Peña, presidente de la Agrupación de Agencias Inmobiliarias de Alicante (Inmoadal).

Este fenómeno se caracteriza por la rapidez con la que se formalizan los arrendamientos, en muchos casos en menos de una semana y sin que las viviendas lleguen a publicarse en el mercado.

Las agencias inmobiliarias cuentan con listas de demandantes de alquiler previamente filtrados, lo que agiliza el proceso. "Son clientes que nos han aportado nóminas, que tienen contrato de trabajo estable y que ya han pasado el filtro para que el seguro de impago sea aprobado", detalla De la Peña.

De este modo, cuando un propietario decide alquilar su vivienda, la agencia contacta directamente con estos clientes preseleccionados, lo que evita la necesidad de anunciar la propiedad.

En 2 semanas

Este sistema es especialmente efectivo en viviendas con un precio inferior a los 1.000 euros mensuales, que suelen arrendarse en un plazo máximo de dos semanas.

"Si el precio está por encima de los 1.000 euros, se necesita una mayor solvencia demostrable y el proceso puede alargarse hasta tres o cuatro semanas", explica el presidente de Inmoadal. No obstante, inmuebles de gama alta, como chalets o áticos con alquileres de 3.000 o 4.000 euros, pueden requerir más tiempo para encontrar un inquilino adecuado.

La alta demanda ha llevado a que en algunas zonas incluso viviendas con rentas superiores a los 500 o 600 euros se alquilen con rapidez. "Antes alquilábamos en Virgen del Remedio por 350 euros y ahora, por 550 o 600, también se alquilan rápido", señala De la Peña.

La oferta es escasa

Algunas inmobiliarias avisan desde el escaparate que no tienen viviendas en alquiler. No es el caso de los asociados de Inmoadal, aunque la realidad es que la oferta es escasa. "No tengo ningún compañero que tenga colgado realmente ese cartel, pero muchas veces, cuando nos preguntan, la respuesta es que no tenemos", asegura.

Como ejemplo del funcionamiento del alquiler exprés, menciona un caso reciente en la calle Poeta Quintana. "Nos confiaron el arrendamiento de un piso de 800 euros, de un dormitorio. No salió al mercado porque en la primera visita ya se lo quedó un cliente filtrado de nuestra base de datos".

Este tipo de situaciones se repiten con frecuencia, reflejando la velocidad con la que se mueve el mercado de alquiler en Alicante.