Estos son los pueblos más baratos de Alicante donde podrás comprarte una casa sin necesidad de arruinarte

Todavía es pronto para establecer una tendencia en el mercado inmobiliario este 2023, pero algunos ya han lanzado sus previsiones: caerá el precio de compra pero subirán los alquileres, sobre todo por la financiación hipotecaria y la falta de oferta.

Las ciudades siguen siendo los principales destinos de aquellos que van en busca de su primera residencia, pero ser los lugares más demandados también los convierte en los más caros. Según el portal inmobiliario Idealista en diciembre de 2022 el precio medio del metro cuadrado en la ciudad de Alicante era de 1.921 euros, con una variación anual superior al 13%.

Si eres de los que no tiene mucho dinero ahorrado o crees que el banco no va a concederte un gran crédito hipotecario, puede que los municipios del interior de la provincia sean una alternativa para no 'morir en el intento' al comprar una casa. La mayoría de estos pueblos están bien conectados con otros municipios mayores o con la capital de la provincia, lo que te garantizará posibilidades de empleo.

Entre los municipios de Alicante más baratos para comprarte una casa están la Algueña, con 455 euros por metro cuadrado; Rafal, 535 euros por metro cuadrado; Jijona, 601 euros el metro cuadrado; Elda, 608 euros por metro cuadrado; Villena, con 617 euros el metro cuadrado; Callosa de Segura, con 617 euros el metro cuadrado; Cox, con 638 euros el metro cuadrado; Monóvar, con 640 euros el metro cuadrado; Bañeres, con 660 euros por metro cuadrado; y Novelda, con 662 euros el metro cuadrado. Estos datos son de diciembre de 2022 y pertenecen a Idealista, que añade a su base de datos la nueva información a final de cada mes.

En cuanto a las novedades de este 2023 en la web destaca un piso en la calle Ferriz de Villena, que tiene un precio final de 120.000 euros. Seguro te sobrará espacio en sus más de 130 metros cuadrados, distribuidos en cuatro habitaciones, un balcón, un garaje y un trastero.

Piso en venta en calle Ferriz (Villena). HogarAbitat Idealista

Algo más económico es el municipio de Rafal, donde hay pisos a partir de 40.000 euros. Por 59.000 euros tenemos un piso en venta en el número 44 de la avenida Libertad de la localidad. Se trata de una primera planta sin ascensor, 70 metros cuadrados y dos habitaciones con las que tendrás todo lo necesario para construir un hogar. Dispone también de planta de garaje y de una piscina, aunque tendrás que compartirla con el resto de vecinos de la comunidad.

Piso en venta en Los Jaboneros. Idealista

De todos los municipios de la provincia de Alicante, el de Cox es uno de los más baratos, donde encontrarás viviendas para comprar a partir de 40.000 euros. Destaca un piso en venta en Los Jaboneros. El precio es de 69.000 euros, pero dispondrás de casi 80 metros cuadrados distribuidos en dos habitaciones y una preciosa terraza.

