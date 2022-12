CCOO y UGT convocan una huelga del sector del calzado el 14 de diciembre

"Salario o conflicto". Así resumen en el sindicato Comisiones Obreras la situación con la que se encuentra el sector del calzado tras el anuncio de la nueva convocatoria de huelga para el 14 de diciembre. Esta petición que también apoya la Unión General de Trabajadores espera movilizar de nuevo a los trabajadores en toda España y en la provincia en particular a los de Elche, Elda y Petrer.

Los dos sindicatos han anunciado en sendos comunicados que solicitan el arbitraje al Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje del Ministerio de Empleo para desencallar la negociación. La respuesta a los paros que arrancaron el 1 de diciembre es la base con que arrancan ahora.

El comunicado de CC. OO. destaca que la jornada de huelga del día 1 "obtuvo una excelente respuesta" y así señalaba en particular "un enorme seguimiento en las zonas zapateras de Almansa y La Rioja, rozando el 100% y en cifras muy aceptables en las zonas de Alicante y Fuensalida". Y ello, agregan, "debido a las presiones empresariales, precariedad y economía sumergida". Por eso, razonan, "este seguimiento mayoritario no ha hecho más que reforzar nuestros objetivos para un salario digno".

¿Qué es lo que pasará ahora con la petición a la fundación SIMA? La idea de CC. OO. y UGT es que de esta forma se desbloquee el convenio colectivo. Pero, como indican, la consecución del acuerdo tiene tres puntos claves, que el resultado se consiga sin pérdida de poder adquisitivo, con una reducción de jornada anual y mejoras sociales.

El plazo que se ha marcado para ello tiene una fecha marcada para su resolución. La mediación, como anuncian, se realizará el martes 13 de diciembre. Esta sería "nuestra última oportunidad para llegar a un acuerdo", como indican las fuentes sindicales. Si no se consigue, la convocatoria de huelga se mantendrá para el día siguiente, el 14 de diciembre.

¿Cómo se llega a esa jornada? Con los ánimos caldeados. Si bien CC. OO. indica que "nuestra voluntad es la de negociar", también subrayan que "esta vez esperamos que la patronal tenga una posición de diálogo y acercamiento para alcanzar un acuerdo digno".

Los sindicatos aluden de esa manera a la reunión anterior del 23 de noviembre en el que las conversaciones entre ambas partes no fructificaron. Según indican, se rechazaron las demandas laborales con las que acudieron. Ahora, "nuestra posición es la de llegar a acuerdo, siempre que no haya pérdida de poder adquisitivo". ¿Y qué pasará si no se llega a un objetivo común? Ahí lo tienen claro, "de lo contrario habrá conflicto y el día 14 nos encontraremos otra vez en las calles" porque no aceptarán "de nuevo una posición patronal de pérdida de poder adquisitivo y empobrecimiento de las personas trabajadoras del sector".

