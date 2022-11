Los agricultores de la Vega Baja del Segura comienzan con la campaña de recolección de la alcachofa

Arranca la campaña de recolección de la alcachofa de la Vega Baja. La Diputación de Alicante ha mostrado de nuevo su apoyo al sector, que este año prevé recolectar más de 2.000 hectáreas de cultivo, un 5% más que la anterior.



La vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, el diputado de Desarrollo Económico y Sectores Productivos, Sebastián Cañadas, y la diputada de Tesorería, María Gómez, han asistido a este evento, en el que se ha puesto en valor esta hortaliza como “una de las principales joyas de la provincia”.



Cañadas ha destacado, en este sentido, la calidad y las cualidades nutritivas de la alcachofa “que supone una de las señas de identidad más importantes de la comarca y del resto de la provincia” y ha reiterado el apoyo de la Diputación de Alicante “a todos nuestros productos autóctonos, especialmente a las joyas del mediterráneo entre las que se encuentra la alcachofa de la Vega Baja, impulsándolos, defendiéndolos y promoviendo su consumo”. La aportación económica de la institución provincial a la difusión de esta hortaliza supera en esta legislatura los 30.000 euros.

[Agricultores prevén un aumento del 20% en la producción de alcachofa, seña de identidad de la Vega Baja]



Asimismo, el responsable institucional ha confirmado que la producción de este cultivo, “considerado un alimento extraordinariamente saludable por su capacidad antioxidante, sus propiedades digestivas y su poder depurativo y diurético y que es muy valorado fuera de nuestras fronteras”, genera en la Vega Baja unos 5.000 puestos de trabajo directos y entre 1.000 y 1.500 indirectos, cifras a las que hay que añadir los que se crean en la industria conservera, que rondan los 1.000 empleos.



Por su parte, la vicepresidenta segunda y también alcaldesa de Albatera, Ana Serna, ha recordado que la institución seguirá reclamando el agua que necesita la provincia, “un recurso esencial para regar nuestros campos y poder cultivar nuestros productos y que no dejaremos nunca de reivindicar”.



El acto, celebrado en la Escuela Superior Politécnica de la Universidad Miguel Hernández en Orihuela, ha contado este año como padrino con el rector de este centro académico, Juan José Ruíz. La elección tanto del escenario como del padrino ha venido motivada, según ha precisado el presidente de la Asociación Alcachofa Vega Baja del Segura, Antonio Ángel Hurtado, por el 50 aniversario de esta escuela de Ingenieros Agrónomos. El director general de Desarrollo Rural, David Torres, el director de la EPSO, Ricardo Abadía, la diputada provincial y alcaldesa de Orihuela, Carolina Gracia, y otros ediles de la comarca se han sumado también a este evento en el que ha participado activamente la Asociación de Vecinos de Desamparados.



La campaña de la alcachofa 2022-2023 centrará la recolección en una superficie que alcanza las 2.100 hectáreas repartidas por toda la comarca de la Vega Baja, tanto en la huerta tradicional bañada por el Segura, como en los campos regados por el agua procedente del trasvase Tajo-Segura. Con esta cifra, que supone un incremento del 5% con respecto al año anterior, los agricultores esperan obtener también un aumento en la producción.



En este sentido, Antonio Ángel Hurtado ha precisado que la producción vendrá determinada por condicionantes como la climatología, al tiempo que ha puesto de manifiesto que circunstancias como el alto coste de los insumos y la inflación marcarán también la rentabilidad final de la campaña.



En materia de precios, ha reclamado “responsabilidad a todos los que intervienen en la cadena alimentaria para que no se cometan abusos y todos los hogares puedan disfrutar de esta joya de la huerta de la Vega Baja”. Asimismo, considera que el precio que deberían recibir los agricultores para obtener rentabilidad y no trabajar a pérdidas debería rondar los 70 céntimos el kilogramo.



La Diputación de Alicante colabora económicamente con la Asociación Alcachofa Vega Baja del Segura desde hace años para, entre otras acciones, conseguir la marca de calidad reconocida, asistir a la feria Fruit Attraction de Madrid, apoyar el inicio de esta campaña o difundir y posicionar en el mercado nacional e internacional este producto.

Sigue los temas que te interesan