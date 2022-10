Compromís, PSOE y UP cierran un acuerdo para aumentar en 52 millones la inversión en Alicante

Acabem d'arribar a un acord amb el PSOE i Podemos i hem registrat sis esmenes per a corregir la falta d'inversions a Alacant, però esta NO és la única negociació de Compromís als Pressupostos Generals de l'Estat.



Seguirem contant-vos per ací. pic.twitter.com/J9VZOc9Bo0