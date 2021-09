Enrique Barreiro: “Alicante tiene mucho potencial de crecimiento mientras aumente el teletrabajo”

Termina una larga operación de intercambio accionarial entre Urbas y el grupo catarí Al Alfia, en el que Urbas se ha hecho con el 100% de Ecisa, una de las constructoras de referencia en Alicante, con 53 años de trayectoria. A cambio Al Alfia, que ya había adquirido la empresa a la familia Peláez en 2020, toma una participación en Urbas con un puesto en el consejo. Enrique Barreiro continúa como consejero delegado y presidente tras la integración.

Ecisa es una empresa con un importante arraigo en la provincia de Alicante y en la Comunidad Valenciana. ¿Estos cambios accionariales lo van a modificar?

Vamos a mantener exactamente el mismo arraigo, somos una empresa de Alicante, así nos sentimos y así vamos a seguir sintiéndonos. Urbas va a mantener Ecisa como la cabecera de todas las actividades en la zona. Vamos a mantener el nombre, las actividades, y no sólo las actuales, sino que cualquier otra actividad de Urbas que se desarrolle aquí. La cabecera de todas las actividades de construcción, obra civil o instalaciones en Levante, va a seguir partiendo de Ecisa. Y por supuesto no sólo aquí. Trabajamos en Argelia y vamos a seguir haciéndolo.

¿Cuántos proyectos tienen en el extranjero?

Ahora mismo sólo mantenemos proyectos en Argelia, el más relevante, la embajada de Alemania. Y acabamos de acabar la reforma del Hotel Hilton en Argel. Urbas tiene muchos más proyectos, no en Argelia, pero las empresas constructoras que forman parte del grupo tienen diferentes obras en el exterior en otras áreas.

Ecisa siempre ha sido una empresa referente del Turismo Residencial. ¿Va a seguir esa línea?

Yo matizaría esa afirmación. Hablamos de turismo residencial y cuando pensamos en la playa de San Juan, por ejemplo, ha cambiado. Empezó así, como un polo para turistas que querían una residencia fija. Pero con los años y los distintos PAU se ha convertido en un polo de primera vivienda. Nosotros lo que hacemos es edificación, en general, aunque somos especialistas en edificación en altura. Pero también hacemos obra pública, terciario o instalaciones. Y esas van a seguir siendo las actividades de Ecisa.

¿Qué ha cambiado entonces?

Que hemos ampliado nuestra capacidad en ámbitos como eficiencia energética, en el área de aerotermia, geotermia, autoconsumo, y eso hace que podamos apostar no sólo en proyectos individuales sino que podemos aplicar todas nuestras mejoras a cualquier construcción. En obra pública, sobre todo estamos haciendo proyectos de infraestructuras y de agua, además de temas de edificación que salgan a concurso, tanto de obra nueva como de rehabilitación.

El CEO de Ecisa, Enrique Barreiro, durante la entrevista.

¿Ecisa todavía tenía una cartera de parcelas importante?

Dentro de las adquisiciones Urbas se ha hecho con las parcelas que tenía Ecisa pero en el seno del grupo se va a dedicar a la construcción, no a la promoción. Esa es otra de las patas de Urbas. Desde que yo me he hecho cargo ya nos hemos centrado en la construcción para terceros.

¿Está saturado el mercado de la vivienda en la Comunidad Valenciana?

Yo creo que hay posibilidades de crecimiento. Y de hecho, los datos del primer semestre demuestran que ha ido creciendo.

"La pandemia ha hecho que las inversiones en nuevos productos estén pendientes de lo que espera el mercado"

¿En obra nueva hay más ventas de unifamiliar que en altura, no?

El Covid-19 ha cambiado las tendencias y ahora mismo las ventas de vivienda unifamiliar han crecido más que el resto. Nosotros también seguimos construyendo para promociones unifamiliares. No aquí en Alicante, pero sí en Madrid, en Arroyomolinos.

¿Esta tendencia va a continuar cuando pase la pandemia?

Quién sabe. Yo creo que va a haber un cambio de tendencia en lo que demanda la gente. Va a crecer la demanda en la vivienda unifamiliar, va a cambiar el tema de las terrazas, se van a buscar espacios más amplios, con más zonas de ventilación. La pandemia ha hecho que la gente sienta que necesita espacios al aire. Quienes se dedican a la promoción ya están analizando qué es lo que busca el cliente y en función de eso nosotros nos dedicamos a construir. Eso sí, nosotros trabajamos con la promotora en definir el diseño. Más que el diseño estético, el diseño funcional. Y en ese área nuestra apuesta es seguir avanzando en la eficiencia energética en todo tipo de viviendas y edificios.

¿La eficiencia energética es la clave de la vivienda del futuro?

Sí. Primero porque creemos que tenemos una responsabilidad en el entorno en el que vivimos, y en este momento además esa responsabilidad se ve animada por el incremento, por ejemplo, del precio de la luz. Determinados factores que antes no se tenían en cuenta ahora la gente ve lo diferente que es tener una casa correctamente aislada, con autoconsumo, frente a no tenerlas. Además, muchas hipotecas tienen una parte variable en función de la calificación energética de las viviendas.

¿Cree que los Fondos Europeos permitirán retomar las grandes infraestructuras de obra pública?

No me aventuraría yo a decir en qué se va a gastar el dinero. Creo que ya se han establecido determinados ámbitos de actuación en los que se va a invertir y no es en grandes infraestructuras, pero sí en adecuaciones. Por ejemplo en sostenibilidad.

"Hemos pasado por años difíciles en la empresa, por el Covid y el 99% del talento sigue en Ecisa"

Además del arraigo empresarial, Ecisa tiene una amplia trayectoria social en Alicante. ¿Va a continuar?

Ecisa siempre lo ha hecho y seguimos haciéndolo, porque creemos que es parte de nuestra empresa, la responsabilidad que tenemos con el entorno en el que trabajamos. Vamos a seguir aportando, en diferentes ámbitos, con las entidades con las que colaboramos. Es algo de lo que no hacemos gran publicidad porque creemos que es responsabilidad de la empresa hacerlo, como personas, como trabajadores, como alicantinos.

Urbas hereda de la anterior etapa de Ecisa una mancha, el caso judicial “Auditórium”, de Puerto Lumbreras. ¿En qué afecta la acusación de dos antiguos directivos a la compañía a la nueva etapa?

Ese es un caso que deberá seguir su curso y en que no está afectado la compañía, como tal.

Entre sus grandes proyectos está el Benidorm Beach. ¿Qué otros proyectos hay de esta envergadura?

Ese proyecto se acabara y entregará el año que viene. De ese estilo no hay nuevos proyectos, ni para Ecisa ni para ninguna otra compañía. La pandemia ha hecho que las inversiones en nuevos productos estén pendientes de lo que espera el mercado.

¿Está el mercado alicantino saturado?

No creo. Alicante como ciudad y provincia tienen mucho potencial de crecimiento en la medida en que se incremente el teletrabajo porque es una provincia muy bien comunicada, con un clima muy agradable, que facilita que muchísima gente pueda estar viviendo en la provincia y trabajando en donde sea. Pero son las promotoras las que analizan el mercado y redefinen que tipo de construcciones tenemos que hacer. Y por eso estamos viviendo un pequeño parón mientras se están haciendo muchísimos estudios.

¿Qué peso tiene Ecisa dentro de Urbas?

Urbas tiene cuatro patas: promoción, construcción, energía e industria. En la parte de la construcción Ecisa es una de las dos empresas más relevantes. Ecisa es la cabecera de las actividades de Urbas en Alicante. Y queremos seguir siendo una empresa referente del sector en Alicante. Aspiramos a que cualquier ingeniero que salga de la universidad al que se le pregunte dónde quiere trabajar, que diga “en Ecisa”. Hemos pasado por años difíciles en la empresa, por el Covid y el 99% del talento sigue en Ecisa y eso significa que nuestras formas de trabajar, que el equipo de trabajo y que las personas son las adecuadas.

