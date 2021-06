"Otra vergüenza más": el ocio alicantino protesta por "el régimen sancionador" de Generalitat

"Es otra vergüenza más", denuncia de forma airada Javier Galdeano. La asociación que preside, Alroa, y la de CEOH CV, critican el alargamiento de las medidas dirigidas en particular al ocio nocturno durante la temporada alta de julio. En su respuesta a la Generalitat proponen una apertura controlada como freno a las fiestas ilegales.

Galdeano, presidente de la asociación de locales de restauración y ocio de Alicante, remarca que "aumentan los contagios por la gente que se mueve en ámbitos incontrolados". Un hecho que contrapone a que "se sigue con las mismas restricciones para los espacios controlados".

Por eso considera que "se escapa a la lógica. ¡Si tiene que ser al revés para que esa gente esté en espacios donde se siguen las medidas de seguridad que marca la administración!". Exaltado, Galdeano asegura que "da hasta vergüenza tener que plantearlo".

La noticia anunciada este lunes por el propio presidente Ximo Puig y la consellera de Sanidad no les pilla de nuevas. "Por desgracia, nos lo esperábamos". De hecho, cuando criticaban en este medio que no había habido negociación ni comunicación previa para los planes de julio ya adelantaba que no preveían grandes avances.

Más restricciones y contagios

De hecho, cuando empezaron a ver el incremento en el número de contagios ya anticipaban lo que iba a pasar. "¿Y a quién van a sancionar? A los mismos de siempre. ¡Cuando ya está sancionado! ¿Se van a reducir los contagios por estas restricciones?", critica. De ahí que califique "el régimen sancionador" como "absolutamente gratuito".

E insisten en que "es muy fácil castigar al ocio nocturno, cuando la realidad que nos dan los medios y la Administración es que la causa de esos contagios viene de fuera de los locales de ocio nocturno". Por eso acusa a esta de "estar aplicando una serie de restricciones que no guardan ninguna relación".

Tanto es así que espera que las cifras se mantengan "porque si los contagios vuelven a subir en estos quince días, ya me dirás tú dónde va a estar la justificación para seguir con la restricción al ocio". Una pregunta que lanza de forma retórica porque tienen claro la respuesta: "En ningún sitio. Bueno, como no ha habido razones hasta ahora".

La respuesta de Galdeano llega después de que la asociación autonómica a la que pertenecen, CEOH CV, reclama la aprobación de un tercer Plan Resistir. En un comunicado que recoge Efe proponen esta medida para compensar las pérdidas económicas que suponen las restricciones que mantiene el Consell sobre el sector

Galdeano ya avanza que, de aprobarse, no habría grandes cambios. "El plan Resistir no ha solucionado la vida a nadie, para nada". Eso sí, frente a las políticas de la Generalitat cree que "la única que te queda es pedir dinero" ya que "en vez de aprovechar estos días de julio para un horario ampliado, te seguimos limitando para que incidas en tu situación de penuria económica".

En esa línea, considera que es "la única petición que tenga visos de progresar". Y se apoya en que "cuando estaban los números bien, estábamos con restricciones. Y ahora que van peor, siguen. ¿Qué sentido tiene?". Los empresarios que representa creen que no tienen otra opción "porque frente a decisiones que no están basadas en criterios científicos, qué vas a oponer".

Como señalan en el comunicado sus compañeros de la CEOH CV, quince días más con limitaciones o restricciones sobre su actividad les deja "en una situación de escasa capacidad de resistencia". Una descripción que comparte Alroa, "es un drama".

Y a pesar de la falta de diálogo directo insiste en la opción que consideran puede frenar el problema. "Dejad que tengamos abiertos los pubs y estarán en nuestros recintos y controlados. Es muy fácil". Si no, Galdeano anticipa que "la gente seguirá haciendo lo que le da la gana a partir del cierre de las dos de la mañana y seguirá pasando".