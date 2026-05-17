El Deportivo Eldense regresa por la puerta grande al fútbol profesional

La madrugada ha sido larga en Elda. La ciudad, inmersa estos días en sus fiestas de Moros y Cristianos, encontró este sábado un motivo añadido para alargar la celebración.

El Deportivo Eldense regresó al fútbol profesional apenas un año después del descenso a Primera Federación y lo hizo por la puerta grande, como líder y campeón de una temporada que ha terminado dominando con autoridad y regularidad.

La victoria ante el filial del Atlético de Madrid (2-1), con remontada incluida, unida a la derrota del Sabadell en su estadio, certificó el ascenso matemático a Segunda División a falta de una jornada en el Nuevo Pepico Amat.

El Eldense firma así el cuarto ascenso de su historia al fútbol profesional y confirma una tendencia ya evidente en la última década, un club que se ha acostumbrado a moverse en los márgenes de la élite y a volver a ella con frecuencia.

El ascenso no ha sido fruto de un sprint final, sino de una temporada sostenida desde la consistencia. El Eldense ha sido el equipo más regular del campeonato, el que menos grietas ha mostrado en el largo recorrido de la competición y el que mejor ha sabido convivir con la presión cuando el margen de error se reducía.

El Nuevo Pepico Amat ha sido un factor determinante. El conjunto azulgrana ha firmado un rendimiento casi inabordable como local, con 48 puntos y una sola derrota, convirtiendo su estadio en un escenario de desgaste constante para los rivales.

La llegada de Claudio Barragán al banquillo aportó estabilidad en un momento delicado tras el descenso. El técnico valenciano, que estaba dirigiendo al filial, que también ha ascendido, devolvió orden y naturalidad a un grupo que necesitaba competir sin sobresaltos, rebajando tensión y asentando una idea clara de juego y de gestión de los partidos.

En ese contexto, los veteranos han tenido un peso decisivo. Clemente, Dioni o Fidel Chaves, coleccionista de ascensos, han sostenido al equipo en los momentos más exigentes, aportando experiencia, control emocional y oficio competitivo en una categoría especialmente larga y cambiante.

El partido decisivo tuvo además su nombre propio. Quintana firmó los dos goles de la remontada ante el Atlético B y se convirtió en el protagonista de una noche que ya forma parte de la historia reciente del club.

El proyecto institucional liderado por Carolina Holguín Tafur, presidenta desde octubre de 2025 tras la llegada del grupo inversor colombo americano, también encuentra en este ascenso una validación clara.

La dirigente defendió la hoja de ruta del club incluso en los momentos de duda y dejó un mensaje de continuidad y ambición. “Tenemos que consolidarnos en Segunda y mantenernos para poder seguir soñando en grande que es lo que queremos”, señaló tras el ascenso.

Elda lo celebrará este domingo con la recepción del equipo en el Ayuntamiento a las 19:30 horas. La ciudad seguirá de fiesta. Y el Eldense, de nuevo, en el fútbol profesional.