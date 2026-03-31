San Vicente vuelve a ser el tablero del ajedrez mundial

San Vicente del Raspeig acoge de nuevo una de las citas más importantes del ajedrez en España. El Open Internacional que se disputa en el flamante pabellón ‘El Sequet’ ha crecido en participación y nivel hasta consolidarse como una referencia dentro del calendario nacional y europeo, con una presencia cada vez mayor de jugadores internacionales.

El torneo reúne en esta edición a de 840 jugadores procedentes de 68 países, lo que supone un nuevo récord de participación.

Entre ellos destaca el gran maestro ucraniano Ígor Kovalenko, que regresa a la competición tras tres años sin disputar torneos oficiales por su servicio militar. "Es un orgullo y un sueño poder competir aquí por primera vez en Alicante", explica el jugador, que añade un foco especial a la competición.

Junto a Kovalenko, el Open cuenta con nombres destacados como Carissa Yip, Vasyl Ivanchuk, Marta García o Mishra Abhimanyu, además de una amplia representación de jóvenes talentos. Esta combinación permite elevar el nivel competitivo del torneo y, al mismo tiempo, ofrecer a jugadores amateurs la posibilidad de competir o convivir con referentes del ajedrez internacional.

El crecimiento del evento en los últimos años ha reforzado la idea de que San Vicente empieza a tener un peso propio dentro del ajedrez español.

"Este torneo nos proyecta como la capital del ajedrez en España", afirma el concejal de Deportes, Ricardo Bernabeu, que destaca el trabajo conjunto con el club Escacs Raspeig para mantener la cita y seguir ampliando su alcance.

En la misma línea, el alcalde, Pachi Pascual, subraya el impacto que tiene el torneo en la ciudad. "Es una oportunidad para que los aficionados puedan disfrutar de una competición de máximo nivel sin salir de casa", afirma. También pone en valor la capacidad del municipio para acoger eventos de estas características y el retorno que generan en el ámbito deportivo.

La directora del torneo, Patricia Claros, incide en la importancia del respaldo institucional. "No es fácil organizar un evento de esta magnitud. Aquí hay un compromiso claro con el deporte y con el crecimiento de la ciudad", explica, en referencia a una cita que ha ido ganando prestigio en cada edición.

Durante varios días, el pabellón ‘El Sequet’ se convierte en un espacio de concentración y exigencia, con decenas de partidas en juego de forma simultánea. El Open no solo confirma su crecimiento en cifras, sino también en relevancia. San Vicente ha logrado situarse en el circuito y atraer a jugadores y maestros de primer nivel, consolidando una cita que ya forma parte del calendario del ajedrez internacional.