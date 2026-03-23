Jorge Crivillés comienza la conquista de la Triple Corona del Fin del Mundo

Jorge Crivillés vuelve al agua. El nadador alicantino inicia uno de los retos más exigentes de su trayectoria con el asalto al Río de la Plata, la primera etapa de la Triple Corona del Fin del Mundo, un desafío que le llevará a enfrentarse a algunos de los escenarios más extremos del hemisferio sur.

Tras completar el reto de los Siete Océanos, Crivillés se adentra ahora en un proyecto que había marcado en su hoja de ruta desde 2020, aunque la pandemia obligó a retrasar su ejecución. Convertido ya en un referente de la natación en aguas abiertas, el alicantino afronta este nuevo desafío en tres etapas, con el objetivo de combinar rendimiento deportivo y compromiso social.

El primer capítulo se escribirá en el Río de la Plata, uno de los ríos más anchos del mundo y un entorno que, en muchos tramos, se comporta como el mar. Crivillés viajará el día 27 a Buenos Aires para preparar una travesía que intentará completar entre el 2 y el 6 de abril, en función de las condiciones climatológicas.

El recorrido, de unos 42 kilómetros, partirá desde Colonia del Sacramento, en Uruguay, y finalizará en Punta Lara, en Argentina, en un cruce transversal marcado por la incertidumbre.

No será un trayecto sencillo. El propio nadador advierte de las dificultades que le esperan en un escenario en el que el viento y el oleaje condicionan cada brazada.

"El principal problema puede ser el oleaje en la parte del recorrido en la que el río desemboca en el océano Atlántico sur, donde suele haber mucho viento. El agua no estará fría, pero será muy turbia por todo el sedimento que arrastra el río", explica.

La anchura del Río de la Plata, que en su desembocadura alcanza dimensiones oceánicas, y las corrientes cambiantes convierten esta travesía en una de las más exigentes del circuito internacional.

Crivillés no estará solo en el intento. Estará acompañado por un equipo formado por Rafa Pastor, su hermano Carlos, su hijo Javier, Chus, su mujer y responsable de la comunicación, y su amigo Marcos Romano, cuya vinculación familiar con la zona ha sido clave en la logística del reto.

Más allá del desafío deportivo, el nadador mantiene intacto el componente solidario que ha definido sus últimos proyectos. Con el respaldo del Grupo ASISA, cada uno de sus retos sirve para dar visibilidad a la labor del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) y de la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL), entidades con las que colabora desde hace años.

El cruce del Río de la Plata será solo el inicio de la Triple Corona del Fin del Mundo, que se completará en los próximos meses con el canal Beagle y el estrecho de Magallanes, dos escenarios aún más extremos.