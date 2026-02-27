La etapa más larga de la historia de la Ocean Race partirá desde Alicante

El 17 de enero de 2027 se producirá la séptima salida desde Alicante de la etapa inaugural de The Ocean Race, la prueba más extrema de vela transoceánica que recorre todo el mundo con diferentes escalas. Pero esta vez no será una salida más. En esta ocasión, Alicante será el punto de partida de la etapa más larga jamás recorrida.

Serán 14.700 millas náuticas las que separan Alicante de Auckland (Nueva Zelanda), casi 26.000 kilómetros de navegación, récord absoluto. En estos 53 años, desde que se disputa la legendaria regata, la etapa con más recorrido es la disputada entre Ciudad del Cabo (Sudáfrica) e Itajai (Brasil), cuando recorrieron 12.856 millas náuticas, en la edición de 2023.

Esta la superará. "La etapa inaugural de Alicante a Auckland es una declaración de intenciones: esto es la regata oceánica en su forma más extrema y emocionante", asegura Richard Brisius, presidente de The Ocean Race.

La distancia es sideral, Alicante y Auckland están justo en las antípodas en el globo terráqueo y las embarcaciones participantes tardarán entre 35 y 40 días en llegar al puerto neozelandés, según las estimaciones. La cantidad de días que la tripulación (cuatro regatistas más una persona encargada de la comunicación) estará sin tocar tierra supone un reto mayúsculo con todo lo que conlleva, a nivel logístico, deportivo y sobre todo humano. Y más aún hacerlo con las embarcaciones IMOCA, diseñadas en sus orígenes para albergar a uno o dos tripulantes como máximo.

"Será la primera vez que vivamos en el pantalán de Alicante una despedida tan emotiva de amigos y familiares de los tripulantes de los equipos. No va a ser una salida como las que ya ha habido en Alicante. Las sensaciones estarán a flor de piel por la emotividad de la etapa que van a cubrir", relata Carla Nebreda, directora de equipos de The Ocean Race.

Los barcos con el castillo de Santa Bárbara al fondo. Sailing Energy

Las embarcaciones partirán desde Alicante cargadas hasta los topes de víveres para pasar más de 35 días en alta mar pero en este tiempo los regatistas tienen que estar preparados para cualquier contingencia que pueda suceder. "Durante estos 35 o 40 días puede pasar cualquier cosa en alta mar. Por eso, los tripulantes tienen conocimientos para coser heridas, sacar una muela e incluso operar, si hace falta, aunque siempre tutelados por videollamada desde tierra", añade.

La peligrosidad será extrema. Desde las oficinas centrales de The Ocean Race en Alicante se tendrá conocimiento, en todo momento, de la situación de las embarcaciones pero habrá puntos de la travesía en los que, aunque suceda un accidente grave, los helicópteros ni siquiera podrían acceder a su posición por la lejanía de los barcos con la costa más cercana.

Además, la energía de los tripulantes irá disminuyendo una vez vayan pasando los días. En ediciones pasadas se ha comprobado que pierden entre 8 y 10 kilos de músculo durante una travesía. Y eso que nunca hubo una etapa tan larga. Descansar también es otro desafío.

Duermen, con mucha dificultad (los ruidos del barco son ensordecedores), de dos en dos y en turnos de solo cuatro horas. El patrón de cada barco, aunque obviamente también descansa, tiene que estar disponible las 24 horas por si hay que tomar una decisión extraordinaria.

No obstante, el reto para los participantes es motivador al máximo. "Esta es una manera increíble de comenzar The Ocean Race: con una etapa épica que nos lleva a la mitad del mundo desde Alicante hasta Auckland. Para los regatistas, esto es lo que amamos: pasar tiempo en el mar, competir contra los mejores y enfrentar grandes desafíos. Aquí es donde aprendes sobre ti mismo y tus compañeros de equipo y forjas vínculos que duran toda la vida", comenta Boris Herrmann, patrón del equipo alemán Malizia.

En el plano eminentemente deportivo será fundamental, aún más que en el resto de la competición, la estrategia de los equipos. Esta se estudia durante todo un año aunque se perfila en la última semana cuando los partes meteorológicos son más fiables.

"Una de las primeras decisiones que tendrán que tomar los patrones será si superan las Islas Canarias por babor o por estribor", señala Nebreda. Esta etapa, además, puntúa doble. Las embarcaciones sumarán sus primeros puntos en una scoring gate, una especie de meta volante, por la que tienen que pasar obligatoriamente y que se situará a la altura de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

La exigencia para los deportistas de The Ocean Race es extrema. Ugo Fonolla / Volvo AB

“Esta etapa entre Alicante y Auckland va a ser increíble”, asegura Kojiro Shiraishi, patrón del equipo japonés DMG MORI Sailing Team. “La ruta es realmente atractiva, con el cruce del ecuador y la entrada a los océanos del sur, todo en una sola etapa y con tripulación completa. Será muy desafiante y también muy dinámica. The Ocean Race es un reto muy importante para nuestro equipo con un barco nuevo. Mi objetivo es rendir al máximo tanto con la tripulación como con el equipo en tierra. Nos basaremos en la experiencia, que será crucial para una etapa como esta”, explica el patrón del equipo nipón.

Y todo ello con la meta de la etapa más larga de la historia en Auckland, un puerto con mucho arraigo en la historia de la legendaria prueba transoceánica, y que en casi todas las ediciones es punto de salida y llegada de alguna etapa. Además, varias leyendas de The Ocean Race son neozelandesas. Esta será la duodécima vez que la regata haga escala en la ‘Ciudad de las Velas’, cuna de leyendas como Sir Peter Blake, Grant Dalton y Peter Burling, entre muchos otros.