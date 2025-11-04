La montaña alicantina vuelve a rugir con el espectáculo del Rallye de La Nucía

Uno de los entrenamientos en las carreteras de Busot.

Fiel a su cita con el otoño automovilístico, vuelve un año más —y van diez consecutivos— el Rallye de La Nucía–Trofeo Costa Blanca. La montaña alicantina volverá a ser este fin de semana el escenario del gran espectáculo del motor, en una edición que no tiene, esta vez, la emoción de decidir el campeonato —resuelto a favor de José Antonio Cohete Suárez (Skoda) en la pasada prueba del RACC—, pero sí mantiene la intensidad por completar las otras dos plazas del podio.

La prueba reunirá a los mejores pilotos del país y a destacados competidores internacionales en la última cita del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER).

Pepe López (Hyundai) y Javier Pardo (Skoda), dos de los grandes protagonistas de la temporada, pelearán por el subcampeonato de España. López cuenta con 177 puntos, diez más que Pardo. Además, Unai de la Dehesa (128 puntos) y José Luis Peláez (103 puntos) completan el top 5.

La competición, organizada por la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), la FACV y el Automóvil Club AIA, será también puntuable para el International Iberian Rally Trophy (IIRT) de la FIA y para el campeonato autonómico.

Entre los participantes destacan nombres de primer nivel como el noruego Andreas Mikkelsen, doble campeón mundial WRC2 (2012 y 2023) y ganador de tres pruebas del Mundial, que competirá con un Toyota GR Yaris Rally2.

También estarán el norirlandés Phillip Allen (Skoda Fabia Rally2) y el piloto local Miguel Fuster, seis veces campeón de España, que volverá a correr por unas carreteras que conoce como la palma de su mano al volante de un Alpine.

Esta última prueba del nacional, consolidada ya como un clásico del calendario, recorrerá más de treinta municipios de la montaña alicantina, con un total de 643 kilómetros, de los que 161 serán cronometrados, con La Nucía como epicentro del motor y del deporte en la provincia.

"El Rallye La Nucía tiene un enorme retorno económico y promocional: cada euro invertido genera 34 euros. El año pasado superó los ocho millones de euros. Es una plataforma excepcional para mostrar al mundo el interior de nuestra provincia", destacó este martes el alcalde de La Nucía y diputado provincial de Deportes, Bernabé Cano, durante la presentación oficial.

Calendario

La ceremonia de salida se celebrará el jueves 6 de noviembre a las 20:00 horas en la Plaça de les Nits, con entrada libre para los aficionados.

El viernes 7 se disputarán los tramos Pinos-Xaló, Pego-Vall d’Ebo y Castells-Famorca-Fageca-Quatretondeta, con doble pasada —la segunda de noche—, y el sábado 8 los de Benassau-Gorga, Penáguila-Relleu y Guadalest-Callosa d’en Sarrià. La entrega de trofeos será a las 19:15 horas en el pabellón Muixara.

El espectáculo, de hecho, ya ha comenzado, aunque no en su versión competitiva: los equipos están realizando a lo largo de esta semana sus test de preparación en Busot.

Con el subcampeonato en juego, la presencia de estrellas internacionales y el majestuoso escenario de la montaña alicantina, el Rallye de La Nucía promete a los miles de aficionados al motor un fin de semana vibrante, donde velocidad y paisaje volverán a fundirse en una cita ya imprescindible del calendario español.

Además de su vertiente deportiva, la organización ha incorporado medidas medioambientales con el objetivo de reducir la huella de carbono generada por la competición.