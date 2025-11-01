Más de 1.000 deportistas estrenarán los I Juegos Nacionales de Combate de La Nucía

Faltan solo ocho días para que comiencen los primeros “Juegos Nacionales de Combate”, que se celebrarán en La Nucía entre el 7 y el 16 de noviembre.

En esta cita participarán siete Federaciones Deportivas Españolas: Karate, Judo, Esgrima, Kickboxing y Muaythai, Taekwondo, Boxeo y Lucha, reuniendo a más de mil deportistas.

Serán diez días de intensa actividad en “La Nucía, Ciudad del Deporte”, con nueve campeonatos de carácter nacional cuyo acceso será gratuito para el público.

La Asociación del Deporte Español (ADESP) impulsa por primera vez estos Juegos Nacionales de Combate, una propuesta pionera en nuestro país que reunirá nueve competiciones de máximo nivel.

Su objetivo es consolidarse como un escaparate nacional para las disciplinas de combate, promoviendo la cooperación entre federaciones y el fortalecimiento de su proyección y profesionalización.

Tras la recepción inaugural del 7 de noviembre, la acción deportiva comenzará el sábado 8 con los “Juegos Absolutos de Kárate”, en el Pabellón Camilo Cano, de 9:00 a 18:30.

El domingo 9 será el turno de la Esgrima, con el “Torneo Nacional Ranking Masculino y Femenino”, también en el Pabellón Camilo Cano, de 9:00 a 14:00, y del Judo, que celebrará el “Campeonato de España de Federaciones Autonómicas por Equipos Mixtos” en el Pabellón Muixara, de 10:00 a 13:30.

El Boxeo tomará el relevo del 10 al 14 de noviembre con el “Campeonato de España de Clubes”, en el Pabellón Muixara, de 15:00 a 21:00.

El sábado 15 será el día de la Lucha, con el “Campeonato de España por Autonomías de Luchas Olímpicas” en el Pabellón Camilo Cano.

Las últimas jornadas estarán protagonizadas por el Kickboxing y el Muaythai, que celebrarán tres Copas de España —Muaythai, K1 y Para & Inclusive Kickboxing— los días 15 y 16 en el Pabellón Muixara. Finalmente, la “Copa del Rey de Taekwondo” cerrará oficialmente estos Juegos Nacionales de Combate el domingo 16 de noviembre, en el Pabellón Camilo Cano de La Nucía.