Salta de oro en la India del atleta paralímpico alicantino Iván Cano

Iván Cano lo hizo de nuevo. El atleta paralímpico alicantino Iván Cano se sacó la espina de los pasados Juegos de París 2024, prueba en la que quedó fuera de las medallas a pesar de ser uno de los grandes favoritos, con un salto prodigioso de 7’11 metros en la prueba de salto de longitud T13 para conquistar la medalla de oro en el Mundial en Nueva Delhi (India).

El alicantino contaba en su ilustre palmarés con una plata olímpica, dos platas y un bronce mundial, y dos oros y una plata en los Europeos, pero le falta coronar su carrera con un oro en un Campeonato del Mundo.

Cano fue de menos a más en un concurso exigente, celebrado en el Jawaharlal Nehru Stadium, en el que se había ganado el derecho por su trayectoria a ser considerado candidato a todo.

El atleta completó su actuación sin saltos nulos, a pesar de arriesgar en casa intento, y con la mejor marca personal de su carrera deportiva.

En su primer salto dejó la marca en 6,40 metros, situándose cuarto en la clasificación. En el intento, el alicantino mejoró la marca (6,68 metros), lo que le llevó hasta la segunda plaza, y el tercero (6,89 metros) le metió de lleno en la pelea por las medallas.

Sólo en el cuarto intento, el alicantino no fue a más en la distancia, ya que saltó 6,70 metros. Pero en el quinto, Iván Cano sacó lo mejor de sí mismo para realizar el salto de su vida.

Alcanzó los 7, que le colocó en la primera posición, superando al japonés Ryota Fukunaga, que lideraba hasta ese momento la competición.

El sexto intento (7,05 metros) no cambió nada. Ni el japonés (segundo) ni el noruego Vegard Dragsund Sverd (tercero), pudieron arrebatarle su primera de oro Mundial, una medalla que completa las dos platas (Doha 2015 y Kobe 2024), y el bronce (Dubái 2019) conquistados en los anteriores Campeonatos del Mundo.

El atleta alicantino, de 30 años, entrena bajo la dirección de Sergio Berbegal y con el asesoramiento del cubano Iván Pedroso, leyenda del salto de longitud con cuatro oros en los Mundiales y un título olímpico. Tras esta medalla, el saltador alicantino tacha una asignatura pendiente en su carrera a la espera de completar su palmarés en Los Ángeles, dentro de tres años, con un oro olímpico.