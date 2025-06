Pepe Sánchez, fundador del Horneo EÓN: "Alicante se tiene que volcar y demostrar que quiere balonmano en la élite"

Tras unas primeras semanas de celebraciones, el Horneo EÓN Alicante ha comenzado a planificar lo que será su debut en la Liga Asobal. Pepe Sánchez, su fundador y mecenas, sigue de cerca, aunque en un segundo plano, el crecimiento y desarrollo de su proyecto.

El empresario asegura que el club, pese a su juventud, lleva tiempo preparándose para el salto de categoría y le pide a toda la sociedad alicantina que, tras el éxito del equipo, demuestre de verdad si quiere un equipo de balonmano profesional en la élite.

Pregunta: ¿Cómo va la planificación de la próxima temporada?

Respuesta: Bien, llevamos desde enero con la preparación del equipo, tanto si se quedaba en Plata o ascendía a la Asobal. Muchas de las operaciones que se han hecho ya las teníamos vistas.

P: ¿Son muy duras las exigencias de la Asobal?

R: Bueno, son cosas relativas a los contratos, profesionalidad de las áreas del club, publicidad o incluso el tiro de cámara para la próxima temporada.

P: El club ya ha anunciado varios fichajes importantes, pero también hasta ocho bajas. ¿Ha sido duro prescindir de algunos jugadores que le han acompañado desde el inicio?

R: Mucho, sobre todo la de Alberto González. Creo que hemos hecho las cosas bien y todos sabían las intenciones del club incluso antes del partido de Burgos. Les hablamos claro y fueron unos señores. Rindieron al máximo hasta el final.

P: Ahora que ya ha vivido lo que es un ascenso, ¿le ha compensado tanto esfuerzo personal y económico?

R: No me paro a pensar eso. Hemos aprendido mucho durante el camino para cumplir este sueño. Todo es un proceso. Nos hemos equivocado en cosas, en jugadores, en entrenadores… Pero ni siento que deba arrepentirme ni que haya sufrido tanto.

P: ¿En qué se equivocó el club?

R: Creo que en las formas más que en el mensaje.

P: ¿Se refiere a que el club, tras su ascenso a la División de Honor, pecó de falta de humildad con un discurso muy agresivo?

R: Seguramente no supimos transmitir el mensaje de la forma correcta, hay que admitirlo. Algunas de las decepciones sufridas estos años nos hicieron madurar y aprender.

P: ¿Y cuál es el mensaje para la próxima temporada?

R: Intentar consolidarnos en la Asobal y eso pasa por la permanencia, aunque eso no significa que salgamos a competir con ambición. Queremos estar lo más arriba posible, pero la Liga nos dirá.

P: Usted es una persona ganadora y ambiciosa. ¿Qué necesita el club para dar un nuevo paso adelante?

R: Yo creo que ya no depende sólo de nosotros. Pusimos toda la carne en el asador para lograr el ascenso y el equipo tiene cubierto el patrocinador para el primer año, pero la ciudad se tiene que volcar a todos los niveles. Tanto las empresas, como las instituciones y la afición. Si queremos estar lo más arriba posible tenemos que estar acompañados. Esta ciudad y la provincia tienen potencial económico de sobra para llegar dónde quieran. El objetivo inicial era llegar, pero será imposible continuar si no tenemos el apoyo de todos.

P: ¿Han sentido ya ese apoyo o aún es pronto?

R: Algo sí. A nivel institucional ya notas cosas diferentes. También a nivel empresarial nos están llamando porque ven que el balonmano y nuestro club transmiten una nueva imagen. La verdad es que es algo que nos pone las pilas.

P: Usted decidió dar un paso al costado hace un par de años para que Jaime Cremades ‘Ñago’ asumiera la presidencia y la gestión del día a día. ¿Qué papel juega usted a día de hoy en la planificación del club?

R: Me aparté porque a nivel personal y profesional me era imposible sacar más tiempo, pero siempre estoy ahí. Me estoy moviendo muchísimo y buscando empresarios para encontrar ese capital que siempre hace falta. La temporada da para mucho y cuando no es una cosa, es otra. Yo siempre estoy ahí y la gente que dirige el club me pide consejo, pero estar de nuevo en el centro me es imposible.

P: ¿En qué momento de la temporada sintió que el sueño se iba a cumplir?

R: Seguramente el día que ganamos al Ciudad Real en el Pitiu, pero también en la Copa ante el Huesca. Esos días el pabellón estaba lleno y se respiraba un ambiente increíble. No pudimos pasar en la Copa, pero la verdad es que el resultado fue lo de menos. Habíamos logrado el objetivo, llegar a la gente de Alicante.

P: Ya conocemos varios refuerzos para el próximo curso. ¿Habrá algún fichaje bomba?

R: Yo creo que sí. No va a venir Nikola Karabatic, pero habrá sorpresas. Está casi todo cerrado y el equipo será de un gran nivel.

P: Desgraciadamente no habrá derbi con el Benidorm.

R: Ha sido una pena. Hubiera sido precioso para toda la provincia. El Benidorm es un club vecino, pero sobre todo amigo. Estuve presente en sus últimos partidos para animar al equipo a lograr la permanencia. Ojalá vuelvan pronto.

P: Por último, ¿ante qué equipo le gustaría debutar en la Asobal?

R: Me gustaría que fuera en casa, para enchufar desde el primer día a la ciudad y la afición. Granollers, Bidasoa, Barça, Ademar León… No sé, uno que nos permita llenar el pabellón y disfrutar a tope de la temporada desde el minuto 1.