Gedeón Guardiola, leyenda del balonmano alicantino, anuncia su retirada

Día triste, aunque también de orgullo, para el deporte alicantino. Gedeón Guardiola, leyenda del balonmano español y mundial, ha anunciado este martes su retirada como jugador profesional al final de la presente temporada a la edad de 40 años, de los que 22 los dedicó a su pasión deportiva.

Gedeón cierra su carrera en el modesto Navas Viveros Herol, equipo segoviano en el que decidió poner fin a su trayectoria junto a su hermano Isaías tras 12 años de aventura en la Bundesliga alemana, la NBA del balonmano continental.

El pivote petrelense, capitán en varias etapas de los Hispanos, ha anunciado su decisión a través de un emotivo vídeo en el que ha agradecido a sus compañeros, entrenadores y, sobre todo, familia, su exitosa trayectoria.

Gedeón ha sido, posiblemente, el mejor jugador alicantino de balonmano del presente siglo. Con la selección española ha ganado un Mundial (España), además de dos medallas de bronce en esta misma competición. También se ha colgado dos oros, dos platas y un bronce en los Europeos, además de otro bronce olímpico en Tokio.

El jugador de Petrer fue nexo de unión entre la primera generación de Hispanos, campeona Mundial, y la actual, a la que lideró en varios torneos durante los últimos lustros.

"He disfrutado mucho como jugador y persona del balonmano", afirma en el vídeo Gedeón, que se formó en la cantera de su pueblo natal Petrer, de donde dio el paso al Balonmano Valencia.

El pivote, que también militó en Teucro, Logroño y Portland San Antonio antes de su salto a la competición alemana, admite en su despedida su "fuerte carácter" en partidos y entrenamientos, algo que ha podido ser un "impedimento" en algunos momentos, pero agradece "el compañerismo y respeto" que siempre le han mostrado sus compañeros, de los que afirma haber aprendido "muchísimo".

El petrelense también ha tenido palabras de elogio para sus entrenadores, a los que calificó como "referentes", además de mostrarse agradecido a su representantes, sus padres y, sobre todo, a su hermano Isaías, con el que ha compartido parte de su carrera deportiva. "Hemos podido disfrutar de momentos buenos y malos y hemos salido adelante juntos y unidos. Y así seguiremos", comentó en referencia a su hermano.

Gedeón Guardiola también se despide con un mensaje para su familia y la nueva vida que le espera y para los aficionados al balonmano. "Siempre habéis tenido un gesto de cariño para mí donde he jugado. Espero que sigáis disfrutando del balonmano y os llevaré siempre en el corazón", ha finalizado.

Su localidad lo tiene muy presente, ya que el pabellón de deportes lleva su nombre y el de su hermano como merecido homenaje a una trayectoria ejemplar.

Con un ojo en el Hércules

Gedeón Guardiola nunca ha olvidado su tierra ni a los equipos de la provincia. El pivote siempre ha mostrado una sensibilidad especial por el Balonmano Benidorm, máximo representante del balonmano masculino alicantino, y también ha mostrado en sus visitas a la provincia su deseo de que la ciudad de Alicante pueda recuperar cuanto antes un equipo en la Liga Asobal.

Desde hace años, cada presencia del jugador con la selección en la provincia se convirtió en un homenaje popular, como sucedió en Benidorm con motivo del TIE 2023, en el que el petrelense fue la gran atracción, ya como capitán y referente de los Hispanos de Jordi Ribera.

También ha tenido siempre un ojo en el Hércules. En 2018, con motivo de una visita al equipo alicantino, el jugador desveló que su afición por el equipo blanquiazul le viene desde pequeño, cuando su padre, seguidor del Valencia, le llevó al Rico Pérez para presenciar un derbi autonómico.

"Siempre me he sentido muy de la tierra y soy del Hércules desde pequeño. Cuando me preguntan en Alemania por el Barcelona o el Real Madrid, siempre digo que soy del Hércules y me toca explicar que estamos en Segunda B e intentamos subir, pero también que hubo un año que le ganamos los dos partidos al Barcelona", explicó en aquel momento a la Agencia Efe.