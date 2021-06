El HLA Alicante busca golpear primero en Lugo

Cansado y magullado, pero ilusionado. Así afronta este miércoles (20:15 horas, Alacantí TV) el HLA Alicante el primer partido de la serie de semifinales del playoff de ascenso ante Breogán, el gran favorito, el en Pazo dos Deportes. El equipo de Pedro Rivero, revitalizado en su espíritu y juego tras tumbar contra pronóstico a TAU Castelló, encara el primer encuentro sin presión, pero con la máxima ambición.

El de hoy será el cuarto enfrentamiento entre ambos equipos esta temporada, con un balance favorable al HLA Alicante, que salió vencedor en dos de los tres precedentes anteriores, ambos en fase regular. La única victoria lucense llegó en la prórroga de la final de la Copa Princesa. “No quiere decir nada, fueron partidos igualados que cayeron de nuestro lado”, afirma Rivero, quien sí considera, sin embargo, que esas derrotas provocarán que Breogán afronte el partido “con todas las alarmas” activadas.

El conjunto gallego, que tendrá el factor cancha a su favor en la serie, cuenta con una plantilla diseñada para el ascenso. Los hermanos Quintela, Salva Arco o Kevin Larsen, al que Rivero considera entre los “tres jugadores más determinantes” de la categoría. “Pero no debemos ocuparnos solo del danés, porque si es así nos llevaremos un saco de triples”, avisa.

Cansados pero con fuerzas

El HLA Alicante contará, de nuevo, con la baja de su base y capitán, Pedro Llompart. El resto del equipo está “cansado”, aunque el técnico está convencido de que encontrará las fuerzas necesarias para competir bien. “Espero un partido de contacto y que llevemos a Brogán al límite porque eso nos fortalecerá. Si ganamos sería increíble, pero si no lo logras y los llevas al límite ya sabes que, por lo menos, si vuelves a hacer las cosas bien puedes conseguirlo en los siguientes partidos”, argumentó Rivero.

A pesar del claro favoritismo del rival, superior en plantilla, presupuesto y clasificación en la fase regular, Rivero garantiza que el HLA Alicante no jugará relajado. “No sabemos jugar así. La presión es la nuestra, la que nos marcamos”, indicó el entrenador segoviano, quien elogió la “madurez” de sus jugadores para no dejarse llevar en los partidos a pesar de que el resultado esté en su contra. “Estar ganando o perdiendo por diez ante determinados rivales a veces no es determinante, como se ha visto”, dijo Rivero, quien pronosticó un primer partido “de contacto”.