El Hércules comienza la planificación del próximo curso y pretende renovar a Espinosa, Jiménez y Colomina.

Apenas tres días después del final del campeonato, el Hércules arranca la planificación del próximo curso. Tras el fiasco de la recién finalizada temporada, el director deportivo, Paco Peña, y el entrenador, Beto Company, ya tienen claros los primeros pasos a seguir: ordenar la plantilla, decidir qué piezas sostienen el proyecto y cuáles no tienen sitio en el nuevo ciclo.

El primer foco está puesto en las renovaciones. El club quiere empezar por tres nombres que considera estructurales por diferentes motivos para el próximo año: Nico Espinosa, Javi Jiménez y Roger Colomina. Los tres acaban contrato el 30 de junio y ya están en conversaciones con la entidad para intentar su continuidad.

Espinosa es el caso más sensible. Capitán, canterano y uno de los jugadores con más recorrido en el club en los últimos años, su renovación se ha convertido en una prioridad también simbólica para la propiedad. El Hércules entiende que su continuidad es capital para convertir al extremo alicantino en la toma de tierra entre el equipo y la ciudad.

Javi Jiménez aparece en una situación más abierta. Entra en los planes del cuerpo técnico, pero su continuidad dependerá de cómo encaje en la nueva estructura de plantilla, tanto en lo deportivo como en lo económico. Es uno de esos casos que el club quiere resolver pronto para no alargar incertidumbres.

Más particular es el caso de Roger Colomina. El centrocampista tiene una cláusula de renovación pactada que el Hércules pretende ejecutar, aunque su situación está congelada por una grave lesión de rodilla. No empezará la próxima temporada en condiciones de competir, lo que convierte su continuidad en una apuesta a medio plazo más que en una solución inmediata.

A partir de ahí se abre el escenario más amplio y delicado. Hasta otros seis jugadores del actual plantel terminan contrato en junio: Alejandro Sotillos, Alberto Retuerta, Carlos Mangada, Antonio Aranda, Federico Vico y Richie Dappah.

Además, están los tres cedidos: Josep Calavera (Tenerife), Unai Ropero (Deportivo Alavés) y Jeremy de León (Real Madrid), que regresarán a sus clubes de origen. Solo en el caso de Calavera, el entrenador mostró públicamente su deseo de contar con él, aunque advirtió que para ello deberá desvincularse de su actual equipo.

El Hércules cuenta en su plantilla con contrato en vigor para el próximo curso con los porteros Carlos Abad y Sandro Blazic; los defensas Samu Vázquez, Jorge Galvañ, Nacho Monsalve, Javier Rentero y Adrián Bolo; los centrocampistas Mehdi Puch y Ben Hamed; y los atacantes Oriol Soldevila, Sergio Gutiérrez ‘Guti’, Andy Escudero, Alberto Toril y Fran Sol.

Además, regresarán a la disciplina del Hércules los cedidos Rubén Cantero (Xerez Deportivo), Rafael de Palmas (Teruel) y el colombiano Carlos Rojas (FC Epicentr).

Las salidas

A pesar de tener contrato, el Hércules intentará negociar en las próximas semanas una salida para aquellos que no entren en los planes del técnico para el próximo ejercicio. Hay varias dudas razonables basadas en el rendimiento ofrecido por los futbolistas, su situación física y el ideario de Company.

También existe la posibilidad de que alguno de los que sí cuentan salgan a cambio de un traspaso, especialmente en el caso de Sandro Blazic, aunque en el caso del portero su reciente lesión en una muñeca puede haber congelado su cotización.

El Hércules entra así en un proceso de reconstrucción que va más allá de renovar o fichar. Es una selección interna, casi quirúrgica, en la que cada decisión define el perfil del equipo que quiere volver a competir por escapar de Primera RFEF.